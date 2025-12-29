https://1prime.ru/20251229/putin-866020440.html

Путин подписал закон о наличии крестов на гербе

Путин подписал закон о наличии крестов на гербе - 29.12.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о наличии крестов на гербе

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования... | 29.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами", - говорится в законе. В сопроводительных документах отмечалось, что изменения позволят предотвратить искажение одного из официальных символов Российской Федерации.

