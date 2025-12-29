https://1prime.ru/20251229/putin-866020440.html
Путин подписал закон о наличии крестов на гербе
Путин подписал закон о наличии крестов на гербе - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о наличии крестов на гербе
Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T09:00+0300
2025-12-29T09:00+0300
2025-12-29T09:00+0300
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83290/63/832906351_0:217:2871:1831_1920x0_80_0_0_a6cac703ca4ce29c5e8d2773a69f5c6c.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами", - говорится в законе. В сопроводительных документах отмечалось, что изменения позволят предотвратить искажение одного из официальных символов Российской Федерации.
https://1prime.ru/20251219/sovfed--865704012.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83290/63/832906351_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_8e9eb96430fb724cc82d01f43ffa8f48.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
Путин подписал закон о наличии крестов на гербе
Путин подписал закон о наличии крестов на гербе РФ