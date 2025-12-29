Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о наличии крестов на гербе - 29.12.2025
Путин подписал закон о наличии крестов на гербе
Путин подписал закон о наличии крестов на гербе - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о наличии крестов на гербе
Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования... | 29.12.2025, ПРАЙМ
россия
общество
рф
владимир путин
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами", - говорится в законе. В сопроводительных документах отмечалось, что изменения позволят предотвратить искажение одного из официальных символов Российской Федерации.
рф
россия, общество, рф, владимир путин
РОССИЯ, Общество , РФ, Владимир Путин
09:00 29.12.2025
 
Путин подписал закон о наличии крестов на гербе

Путин подписал закон о наличии крестов на гербе РФ

Путин
Путин
Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами", - говорится в законе.
В сопроводительных документах отмечалось, что изменения позволят предотвратить искажение одного из официальных символов Российской Федерации.
Совфед одобрил закон о наличии крестов на российском гербе
19 декабря, 10:58
 
