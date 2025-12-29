https://1prime.ru/20251229/putin-866020554.html
Россия ратифицировала соглашение с Мозамбиком о выдаче преступников
Россия ратифицировала соглашение с Мозамбиком о выдаче преступников
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Мозамбиком о выдаче преступников, соответствующий документ размещен на
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Мозамбиком о выдаче преступников, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом предусмотрена ратификация соглашения между Российской Федерацией и Республикой Мозамбик о выдаче, подписанное в Санкт-Петербурге 20 мая 2025 года. Устанавливается, что каждая сторона соглашается на выдачу другой стороне по запросу и согласно положениям соглашения любого лица, находящегося на территории запрашиваемой стороны, разыскиваемого запрашивающей стороной за преступление, влекущее выдачу, для уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора в связи с таким преступлением.
