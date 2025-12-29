https://1prime.ru/20251229/putin-866020554.html

Россия ратифицировала соглашение с Мозамбиком о выдаче преступников

Россия ратифицировала соглашение с Мозамбиком о выдаче преступников - 29.12.2025, ПРАЙМ

Россия ратифицировала соглашение с Мозамбиком о выдаче преступников

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Мозамбиком о выдаче преступников, соответствующий документ размещен на | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T09:02+0300

2025-12-29T09:02+0300

2025-12-29T09:02+0300

россия

бизнес

мозамбик

санкт-петербург

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение между Россией и Мозамбиком о выдаче преступников, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом предусмотрена ратификация соглашения между Российской Федерацией и Республикой Мозамбик о выдаче, подписанное в Санкт-Петербурге 20 мая 2025 года. Устанавливается, что каждая сторона соглашается на выдачу другой стороне по запросу и согласно положениям соглашения любого лица, находящегося на территории запрашиваемой стороны, разыскиваемого запрашивающей стороной за преступление, влекущее выдачу, для уголовного преследования, вынесения или исполнения приговора в связи с таким преступлением.

https://1prime.ru/20251229/putin-866020321.html

мозамбик

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, мозамбик, санкт-петербург, владимир путин