Путин подписал закон о статусе центра под эгидой ЮНЕСКО
Путин подписал закон о статусе центра под эгидой ЮНЕСКО - 29.12.2025
Путин подписал закон о статусе центра под эгидой ЮНЕСКО
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между правительством РФ, ЮНЕСКО и Международным центром компетенций в горнотехническом | 29.12.2025
2025-12-29T09:05+0300
2025-12-29T09:05+0300
2025-12-29T09:05+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между правительством РФ, ЮНЕСКО и Международным центром компетенций в горнотехническом образовании о возобновлении статуса центра под эгидой ЮНЕСКО. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В сопроводительных документах отмечалось, что центр является организацией, независимой от ЮНЕСКО. Правительство РФ обеспечивает условия для того, чтобы Центр обладал на территории РФ автономией, необходимой для осуществления своей деятельности, и правоспособностью. Соглашением устанавливается, что российский кабмин вносит в Международный центр компетенций взнос в размере не менее 180 миллионов рублей в год в течение восьми лет для управления им и его надлежащего функционирования. Центр вносит ежегодный взнос в соответствующий программный сектор ЮНЕСКО в размере не менее 1000 долларов США до 31 декабря каждого года после вступления в силу соглашения.
Путин подписал закон о статусе центра под эгидой ЮНЕСКО
Путин подписал закон о ратификации статуса центра под эгидой ЮНЕСКО