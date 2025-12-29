https://1prime.ru/20251229/putin-866020673.html

Путин подписал закон о статусе центра под эгидой ЮНЕСКО

29.12.2025

2025-12-29

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между правительством РФ, ЮНЕСКО и Международным центром компетенций в горнотехническом образовании о возобновлении статуса центра под эгидой ЮНЕСКО. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В сопроводительных документах отмечалось, что центр является организацией, независимой от ЮНЕСКО. Правительство РФ обеспечивает условия для того, чтобы Центр обладал на территории РФ автономией, необходимой для осуществления своей деятельности, и правоспособностью. Соглашением устанавливается, что российский кабмин вносит в Международный центр компетенций взнос в размере не менее 180 миллионов рублей в год в течение восьми лет для управления им и его надлежащего функционирования. Центр вносит ежегодный взнос в соответствующий программный сектор ЮНЕСКО в размере не менее 1000 долларов США до 31 декабря каждого года после вступления в силу соглашения.

