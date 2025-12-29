Путин ратифицировал соглашение об основах отношений между Россией и Мали

https://1prime.ru/20251229/putin-866020913.html

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между РФ и Республикой Мали об основах отношений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом ратифицируется соглашение об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Мали, подписанное в Москве 23 июня 2025 года. Соглашением закрепляется, что стороны развивают отношения на основе уважения и соблюдения их национальных интересов, а также общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Устанавливается, что стороны осуществляют регулярный диалог и обмен мнениями на различных уровнях по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

