Путин ратифицировал соглашение об основах отношений между Россией и Мали - 29.12.2025
Путин ратифицировал соглашение об основах отношений между Россией и Мали
Путин ратифицировал соглашение об основах отношений между Россией и Мали - 29.12.2025
Путин ратифицировал соглашение об основах отношений между Россией и Мали
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между РФ и Республикой Мали об основах отношений, соответствующий документ размещен на
2025-12-29T09:10+0300
2025-12-29T09:10+0300
россия
общество
рф
москва
владимир путин
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между РФ и Республикой Мали об основах отношений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом ратифицируется соглашение об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Мали, подписанное в Москве 23 июня 2025 года. Соглашением закрепляется, что стороны развивают отношения на основе уважения и соблюдения их национальных интересов, а также общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Устанавливается, что стороны осуществляют регулярный диалог и обмен мнениями на различных уровнях по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.
рф
москва
россия, общество , рф, москва, владимир путин, оон
РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, Владимир Путин, ООН
09:10 29.12.2025
 
Путин ратифицировал соглашение об основах отношений между Россией и Мали

Путин подписал закон о ратификации соглашения об основах отношений между РФ и Мали

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между РФ и Республикой Мали об основах отношений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документом ратифицируется соглашение об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Мали, подписанное в Москве 23 июня 2025 года.
Соглашением закрепляется, что стороны развивают отношения на основе уважения и соблюдения их национальных интересов, а также общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с целями и принципами Устава ООН.
Устанавливается, что стороны осуществляют регулярный диалог и обмен мнениями на различных уровнях по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Путин подписал закон о наличии крестов на гербе
Заголовок открываемого материала