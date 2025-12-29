https://1prime.ru/20251229/putin-866020913.html
Путин ратифицировал соглашение об основах отношений между Россией и Мали
Путин ратифицировал соглашение об основах отношений между Россией и Мали - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин ратифицировал соглашение об основах отношений между Россией и Мали
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между РФ и Республикой Мали об основах отношений, соответствующий документ размещен на | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T09:10+0300
2025-12-29T09:10+0300
2025-12-29T09:10+0300
россия
общество
рф
москва
владимир путин
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашения между РФ и Республикой Мали об основах отношений, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом ратифицируется соглашение об основах отношений между Российской Федерацией и Республикой Мали, подписанное в Москве 23 июня 2025 года. Соглашением закрепляется, что стороны развивают отношения на основе уважения и соблюдения их национальных интересов, а также общепризнанных принципов и норм международного права и в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Устанавливается, что стороны осуществляют регулярный диалог и обмен мнениями на различных уровнях по вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.
https://1prime.ru/20251229/putin-866020440.html
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_ef3cfc34e0dfbc6141170b24fb6e7252.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, москва, владимир путин, оон
РОССИЯ, Общество , РФ, МОСКВА, Владимир Путин, ООН
Путин ратифицировал соглашение об основах отношений между Россией и Мали
Путин подписал закон о ратификации соглашения об основах отношений между РФ и Мали