Путин подписал закон о проведении экспертизы после внесения сторонами денег

2025-12-29T09:11+0300

2025-12-29T09:11+0300

2025-12-29T09:11+0300

финансы

россия

владимир путин

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о назначении экспертизы только после внесения сторонами дела денежных сумм для выплаты экспертам, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом закрепляется возможность назначения экспертизы в случае, если ходатайство о ее назначении заявлено стороной (сторонами) или другими лицами, участвующими в деле, только после внесения указанными лицами денежных сумм, подлежащих выплате экспертам, на счет, открытый соответствующему суду. Также суду предоставляется право отклонить ходатайство о назначении экспертизы в случае, если в установленный судом срок на соответствующий счет не были внесены денежные суммы, подлежащие выплате экспертам. Устанавливается, что в случае, если дело не может быть рассмотрено и решение принято на основании других представленных сторонами доказательств, суд вправе назначить экспертизу по своей инициативе.

