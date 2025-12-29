Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России появится реестр автогрузоперевозчиков - 29.12.2025
В России появится реестр автогрузоперевозчиков
В России появится реестр автогрузоперевозчиков
В России появится реестр автогрузоперевозчиков
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание в России реестра автогрузоперевозчиков, соответствующий документ размещен на... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T09:17+0300
2025-12-29T09:17+0300
бизнес
россия
рф
владимир путин
ространснадзор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862544290_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_31389901f24a207bd166703152699278.jpg
МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание в России реестра автогрузоперевозчиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как отмечалось в заключении комитета СФ по экономполитике, закон направлен на создание механизма, реализация которого позволит обеспечить прозрачность рынка коммерческих грузовых автомобильных перевозок, вывести из "тени" перевозчиков, осуществляющих в настоящее время этот вид деятельности нелегально, а также повысить безопасность грузовых перевозок. Достичь поставленных целей планируется путем введения следующих новаций: законом устанавливается, что перевозчики, эксплуатирующие грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонн, получают допуск к предоставлению услуг по перевозкам грузов по территории РФ со дня регистрации в реестре перевозчиков грузов автотранспортом. Отмечается, что коммерческая перевозка груза автотранспортом по территории РФ при отсутствии допуска запрещена, равно как и использование транспортных средств, которые не зарегистрированы в реестре или в реестре российских перевозчиков, допущенных к осуществлению международных автоперевозок. Реклама услуг таких "нарушителей" запрещается. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен направить уведомление о перевозках грузов в Ространснадзор с использованием личного кабинета в ГИС "Госуслуги". После чего не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи уведомления, сведения о юридическом лице, об индивидуальном предпринимателе и автотранспортном средстве вносятся в реестр. В соответствии с законом, реестр будет вести Ространснадзор в электронной форме на национальной цифровой транспортно-логистической платформе РФ "ГосЛог"; сведения о юрлицах, об индивидуальных предпринимателях, имеющих допуск, и об используемых ими автотранспортных средствах размещаются в интернете. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2027 года.
рф
бизнес, россия, рф, владимир путин, ространснадзор
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Ространснадзор
09:17 29.12.2025
 
В России появится реестр автогрузоперевозчиков

Путин подписал закон об учреждении в России реестра автогрузоперевозчиков

МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание в России реестра автогрузоперевозчиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Как отмечалось в заключении комитета СФ по экономполитике, закон направлен на создание механизма, реализация которого позволит обеспечить прозрачность рынка коммерческих грузовых автомобильных перевозок, вывести из "тени" перевозчиков, осуществляющих в настоящее время этот вид деятельности нелегально, а также повысить безопасность грузовых перевозок.
Достичь поставленных целей планируется путем введения следующих новаций: законом устанавливается, что перевозчики, эксплуатирующие грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонн, получают допуск к предоставлению услуг по перевозкам грузов по территории РФ со дня регистрации в реестре перевозчиков грузов автотранспортом.
Отмечается, что коммерческая перевозка груза автотранспортом по территории РФ при отсутствии допуска запрещена, равно как и использование транспортных средств, которые не зарегистрированы в реестре или в реестре российских перевозчиков, допущенных к осуществлению международных автоперевозок.
Реклама услуг таких "нарушителей" запрещается.
Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен направить уведомление о перевозках грузов в Ространснадзор с использованием личного кабинета в ГИС "Госуслуги". После чего не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи уведомления, сведения о юридическом лице, об индивидуальном предпринимателе и автотранспортном средстве вносятся в реестр.
В соответствии с законом, реестр будет вести Ространснадзор в электронной форме на национальной цифровой транспортно-логистической платформе РФ "ГосЛог"; сведения о юрлицах, об индивидуальных предпринимателях, имеющих допуск, и об используемых ими автотранспортных средствах размещаются в интернете.
Закон должен вступить в силу с 1 марта 2027 года.
Бизнес РОССИЯ РФ Владимир Путин Ространснадзор
 
 
