В России появится реестр автогрузоперевозчиков
В России появится реестр автогрузоперевозчиков - 29.12.2025, ПРАЙМ
В России появится реестр автогрузоперевозчиков
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание в России реестра автогрузоперевозчиков
МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает создание в России реестра автогрузоперевозчиков, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как отмечалось в заключении комитета СФ по экономполитике, закон направлен на создание механизма, реализация которого позволит обеспечить прозрачность рынка коммерческих грузовых автомобильных перевозок, вывести из "тени" перевозчиков, осуществляющих в настоящее время этот вид деятельности нелегально, а также повысить безопасность грузовых перевозок. Достичь поставленных целей планируется путем введения следующих новаций: законом устанавливается, что перевозчики, эксплуатирующие грузовые автомобили массой свыше 3,5 тонн, получают допуск к предоставлению услуг по перевозкам грузов по территории РФ со дня регистрации в реестре перевозчиков грузов автотранспортом. Отмечается, что коммерческая перевозка груза автотранспортом по территории РФ при отсутствии допуска запрещена, равно как и использование транспортных средств, которые не зарегистрированы в реестре или в реестре российских перевозчиков, допущенных к осуществлению международных автоперевозок. Реклама услуг таких "нарушителей" запрещается. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель должен направить уведомление о перевозках грузов в Ространснадзор с использованием личного кабинета в ГИС "Госуслуги". После чего не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи уведомления, сведения о юридическом лице, об индивидуальном предпринимателе и автотранспортном средстве вносятся в реестр. В соответствии с законом, реестр будет вести Ространснадзор в электронной форме на национальной цифровой транспортно-логистической платформе РФ "ГосЛог"; сведения о юрлицах, об индивидуальных предпринимателях, имеющих допуск, и об используемых ими автотранспортных средствах размещаются в интернете. Закон должен вступить в силу с 1 марта 2027 года.
