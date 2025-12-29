https://1prime.ru/20251229/putin-866021975.html

В России введут штрафы за неправильную тонировку временно ввезенных авто

В России введут штрафы за неправильную тонировку временно ввезенных авто - 29.12.2025, ПРАЙМ

В России введут штрафы за неправильную тонировку временно ввезенных авто

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий накладывать штрафы на водителей временно ввезенных автомобилей с неправильной тонировкой... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T09:21+0300

2025-12-29T09:21+0300

2025-12-29T09:21+0300

бизнес

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866021817_0:0:2935:1651_1920x0_80_0_0_d0803a3a9bf345b45cda9555afdfae5f.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий накладывать штрафы на водителей временно ввезенных автомобилей с неправильной тонировкой. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. За совершение данного правонарушения к ответственности будут привлекать водителей транспортного средства в случаях предъявления ими документов, выданных таможенными органами и подтверждающих помещение транспортного средства под таможенный режим (который не предусматривает возможность отчуждения) на срок не более шести месяцев. В настоящее время в России для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей.

https://1prime.ru/20251229/putin-866021485.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, владимир путин