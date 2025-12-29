Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России введут штрафы за неправильную тонировку временно ввезенных авто - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/putin-866021975.html
В России введут штрафы за неправильную тонировку временно ввезенных авто
В России введут штрафы за неправильную тонировку временно ввезенных авто - 29.12.2025, ПРАЙМ
В России введут штрафы за неправильную тонировку временно ввезенных авто
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий накладывать штрафы на водителей временно ввезенных автомобилей с неправильной тонировкой... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T09:21+0300
2025-12-29T09:21+0300
бизнес
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866021817_0:0:2935:1651_1920x0_80_0_0_d0803a3a9bf345b45cda9555afdfae5f.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий накладывать штрафы на водителей временно ввезенных автомобилей с неправильной тонировкой. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. За совершение данного правонарушения к ответственности будут привлекать водителей транспортного средства в случаях предъявления ими документов, выданных таможенными органами и подтверждающих помещение транспортного средства под таможенный режим (который не предусматривает возможность отчуждения) на срок не более шести месяцев. В настоящее время в России для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей.
https://1prime.ru/20251229/putin-866021485.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866021817_0:0:2503:1877_1920x0_80_0_0_03334f6f755f4e84eda910c4d8b51ff1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин
09:21 29.12.2025
 
В России введут штрафы за неправильную тонировку временно ввезенных авто

Путин подписал закон о штрафах за неправильную тонировку временно ввезенных авто

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД проверяет с помощью прибора тонировку стекла автомобиля в рамках рейда "скрытых" патрулей ДПС в Москве
Сотрудник ГИБДД проверяет с помощью прибора тонировку стекла автомобиля в рамках рейда скрытых патрулей ДПС в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Сотрудник ГИБДД проверяет с помощью прибора тонировку стекла автомобиля в рамках рейда "скрытых" патрулей ДПС в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий накладывать штрафы на водителей временно ввезенных автомобилей с неправильной тонировкой. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
За совершение данного правонарушения к ответственности будут привлекать водителей транспортного средства в случаях предъявления ими документов, выданных таможенными органами и подтверждающих помещение транспортного средства под таможенный режим (который не предусматривает возможность отчуждения) на срок не более шести месяцев.
В настоящее время в России для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей.
Грузовые автомобили - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
В России появится реестр автогрузоперевозчиков
09:17
 
БизнесРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала