В России введут штрафы за неправильную тонировку временно ввезенных авто
Путин подписал закон о штрафах за неправильную тонировку временно ввезенных авто
© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник ГИБДД проверяет с помощью прибора тонировку стекла автомобиля в рамках рейда "скрытых" патрулей ДПС в Москве
Сотрудник ГИБДД проверяет с помощью прибора тонировку стекла автомобиля в рамках рейда "скрытых" патрулей ДПС в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий накладывать штрафы на водителей временно ввезенных автомобилей с неправильной тонировкой. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
За совершение данного правонарушения к ответственности будут привлекать водителей транспортного средства в случаях предъявления ими документов, выданных таможенными органами и подтверждающих помещение транспортного средства под таможенный режим (который не предусматривает возможность отчуждения) на срок не более шести месяцев.
В настоящее время в России для лобового и передних боковых стекол автомобиля разрешена тонировка, которая пропускает не менее 70% света. Штраф за нарушение правил тонировки составляет 500 рублей.