Путин подписал закон о наказании за нарушение срока оплаты госзакупок

россия

общество

владимир путин

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий ответственность за нарушение сроков оплаты в сфере госзакупок вне зависимости от наличия у поставщика статуса субъекта малого и среднего предпринимательства. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом вводится административная ответственность за нарушение отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки, вне зависимости от наличия у поставщика (подрядчика, исполнителя) статуса субъекта малого и среднего предпринимательства. Административный штраф за такое правонарушение устанавливается для должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

