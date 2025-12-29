https://1prime.ru/20251229/putin-866022435.html
Путин подписал закон о повышении порога сделок с недвижимым имуществом
2025-12-29T09:26+0300
2025-12-29T09:26+0300
2025-12-29T09:47+0300
россия
общество
владимир путин
росфинмониторинг
банк россия
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее в законе о противодействии отмыванию преступных доходов было прописано, что сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если ее сумма равна или превышает 5 миллионов рублей. Новый закон вместо этого устанавливает, что "операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, превышает определенный уполномоченным органом размер, который не может быть меньше 5 миллионов рублей". Причем Росфинмониторинг будет вправе установить такой размер дифференцированно - в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющей сведения об операции, подлежащей контролю. Помимо размера, ведомство своим нормативным правовым актом будет устанавливать и срок начала представления таких сведений. В отношении организаций, поднадзорных Банку России, этот срок должен согласовываться с ЦБ. Эти нормы начнут действовать через 10 дней после официального опубликования закона, а сам закон, содержащий и другие положения, вступает в силу сразу после публикации.
россия, общество, владимир путин, росфинмониторинг, банк россия
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин, Росфинмониторинг, банк Россия
