Путин подписал закон о повышении порога сделок с недвижимым имуществом

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Росфинмониторингу повышать порог сделок с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее в законе о противодействии отмыванию преступных доходов было прописано, что сделка с недвижимым имуществом подлежит обязательному контролю, если ее сумма равна или превышает 5 миллионов рублей. Новый закон вместо этого устанавливает, что "операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, превышает определенный уполномоченным органом размер, который не может быть меньше 5 миллионов рублей". Причем Росфинмониторинг будет вправе установить такой размер дифференцированно - в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющей сведения об операции, подлежащей контролю. Помимо размера, ведомство своим нормативным правовым актом будет устанавливать и срок начала представления таких сведений. В отношении организаций, поднадзорных Банку России, этот срок должен согласовываться с ЦБ. Эти нормы начнут действовать через 10 дней после официального опубликования закона, а сам закон, содержащий и другие положения, вступает в силу сразу после публикации.

