https://1prime.ru/20251229/putin-866022711.html

В России увеличили штрафы за нарушение требований к перевозке детей

В России увеличили штрафы за нарушение требований к перевозке детей - 29.12.2025, ПРАЙМ

В России увеличили штрафы за нарушение требований к перевозке детей

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей, соответствующий документ... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T09:29+0300

2025-12-29T09:29+0300

2025-12-29T09:29+0300

бизнес

общество

россия

владимир путин

госдума

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Принятой нормой усиливается административная ответственность за нарушение требований к перевозке детей через установление административного штрафа в размере 5 тысяч рублей в отношении водителей (ранее сумма штрафа составляла 3 тысячи рублей), 50 тысяч рублей для должностных лиц (ранее была 25 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей для юрлиц (ранее сумма штрафа составляла 100 тысяч рублей). При этом за данное правонарушение лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юрлица, будут нести административную ответственность как юридические лица, а самозанятые таксисты - как должностные лица. Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") пояснял РИА Новости, что законопроект направлен на то, чтобы сделать правила перевозки самых маленьких пассажиров максимально строгими и не допускать халатности.

https://1prime.ru/20251229/putin-866021975.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, владимир путин, госдума, единая россия