Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России увеличили штрафы за нарушение требований к перевозке детей - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/putin-866022711.html
В России увеличили штрафы за нарушение требований к перевозке детей
В России увеличили штрафы за нарушение требований к перевозке детей - 29.12.2025, ПРАЙМ
В России увеличили штрафы за нарушение требований к перевозке детей
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей, соответствующий документ... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T09:29+0300
2025-12-29T09:29+0300
бизнес
общество
россия
владимир путин
госдума
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Принятой нормой усиливается административная ответственность за нарушение требований к перевозке детей через установление административного штрафа в размере 5 тысяч рублей в отношении водителей (ранее сумма штрафа составляла 3 тысячи рублей), 50 тысяч рублей для должностных лиц (ранее была 25 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей для юрлиц (ранее сумма штрафа составляла 100 тысяч рублей). При этом за данное правонарушение лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юрлица, будут нести административную ответственность как юридические лица, а самозанятые таксисты - как должностные лица. Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") пояснял РИА Новости, что законопроект направлен на то, чтобы сделать правила перевозки самых маленьких пассажиров максимально строгими и не допускать халатности.
https://1prime.ru/20251229/putin-866021975.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, владимир путин, госдума, единая россия
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума, Единая Россия
09:29 29.12.2025
 
В России увеличили штрафы за нарушение требований к перевозке детей

Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение требований к перевозке детей

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Принятой нормой усиливается административная ответственность за нарушение требований к перевозке детей через установление административного штрафа в размере 5 тысяч рублей в отношении водителей (ранее сумма штрафа составляла 3 тысячи рублей), 50 тысяч рублей для должностных лиц (ранее была 25 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей для юрлиц (ранее сумма штрафа составляла 100 тысяч рублей).
При этом за данное правонарушение лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юрлица, будут нести административную ответственность как юридические лица, а самозанятые таксисты - как должностные лица.
Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") пояснял РИА Новости, что законопроект направлен на то, чтобы сделать правила перевозки самых маленьких пассажиров максимально строгими и не допускать халатности.
Сотрудник ГИБДД проверяет с помощью прибора тонировку стекла автомобиля в рамках рейда скрытых патрулей ДПС в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
В России введут штрафы за неправильную тонировку временно ввезенных авто
09:21
 
БизнесОбществоРОССИЯВладимир ПутинГосдумаЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала