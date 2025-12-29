https://1prime.ru/20251229/putin-866022711.html
В России увеличили штрафы за нарушение требований к перевозке детей
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Принятой нормой усиливается административная ответственность за нарушение требований к перевозке детей через установление административного штрафа в размере 5 тысяч рублей в отношении водителей (ранее сумма штрафа составляла 3 тысячи рублей), 50 тысяч рублей для должностных лиц (ранее была 25 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей для юрлиц (ранее сумма штрафа составляла 100 тысяч рублей). При этом за данное правонарушение лица, которые осуществляют предпринимательскую деятельность без образования юрлица, будут нести административную ответственность как юридические лица, а самозанятые таксисты - как должностные лица. Депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") пояснял РИА Новости, что законопроект направлен на то, чтобы сделать правила перевозки самых маленьких пассажиров максимально строгими и не допускать халатности.
