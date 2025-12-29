https://1prime.ru/20251229/putin-866022837.html

Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил содействия МВД

Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил содействия МВД - 29.12.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил содействия МВД

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за нарушение порядка оказания содействия МВД в рамках оказания услуг в сфере... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T09:31+0300

2025-12-29T09:31+0300

2025-12-29T09:31+0300

общество

россия

владимир путин

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/83908/87/839088730_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_abc3f736e5a7045985dd001893ddfe57.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за нарушение порядка оказания содействия МВД в рамках оказания услуг в сфере миграции. Законом вводится новая статья в КоАП. Новая норма устанавливает, что если работник подведомственной организации нарушает правила содействия при оказании услуг в сфере миграции, но не нарушает уголовное законодательство, он будет обязан выплатить штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Если эти правила нарушает организация, ей грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 2 до 2,5 тысяч для остальных работников. При этом если правонарушение совершается повторно, должностным лицам грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификация на полгода, остальным работникам - от 4 до 5 тысяч рублей или дисквалификация на полгода.

https://1prime.ru/20251229/putin-866022200.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, владимир путин, мвд