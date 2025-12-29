https://1prime.ru/20251229/putin-866022837.html
Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил содействия МВД
Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил содействия МВД
2025-12-29T09:31+0300
общество
россия
владимир путин
мвд
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за нарушение порядка оказания содействия МВД в рамках оказания услуг в сфере миграции. Законом вводится новая статья в КоАП. Новая норма устанавливает, что если работник подведомственной организации нарушает правила содействия при оказании услуг в сфере миграции, но не нарушает уголовное законодательство, он будет обязан выплатить штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Если эти правила нарушает организация, ей грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 2 до 2,5 тысяч для остальных работников. При этом если правонарушение совершается повторно, должностным лицам грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификация на полгода, остальным работникам - от 4 до 5 тысяч рублей или дисквалификация на полгода.
