Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил содействия МВД - 29.12.2025
Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил содействия МВД
Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил содействия МВД - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил содействия МВД
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за нарушение порядка оказания содействия МВД в рамках оказания услуг в сфере... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T09:31+0300
2025-12-29T09:31+0300
общество
россия
владимир путин
мвд
https://cdnn.1prime.ru/img/83908/87/839088730_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_abc3f736e5a7045985dd001893ddfe57.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за нарушение порядка оказания содействия МВД в рамках оказания услуг в сфере миграции. Законом вводится новая статья в КоАП. Новая норма устанавливает, что если работник подведомственной организации нарушает правила содействия при оказании услуг в сфере миграции, но не нарушает уголовное законодательство, он будет обязан выплатить штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Если эти правила нарушает организация, ей грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 2 до 2,5 тысяч для остальных работников. При этом если правонарушение совершается повторно, должностным лицам грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификация на полгода, остальным работникам - от 4 до 5 тысяч рублей или дисквалификация на полгода.
https://1prime.ru/20251229/putin-866022200.html
общество , россия, владимир путин, мвд
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, МВД
09:31 29.12.2025
 
Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил содействия МВД

Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил содействия МВД при миграционных услугах

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий штрафы до 30 тысяч рублей за нарушение порядка оказания содействия МВД в рамках оказания услуг в сфере миграции.
Законом вводится новая статья в КоАП.
Новая норма устанавливает, что если работник подведомственной организации нарушает правила содействия при оказании услуг в сфере миграции, но не нарушает уголовное законодательство, он будет обязан выплатить штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. Если эти правила нарушает организация, ей грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 2 до 2,5 тысяч для остальных работников.
При этом если правонарушение совершается повторно, должностным лицам грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей или дисквалификация на полгода, остальным работникам - от 4 до 5 тысяч рублей или дисквалификация на полгода.
