Путин подписал закон об управлении аварийным многоквартирным домом

Путин подписал закон об управлении аварийным многоквартирным домом

2025-12-29T09:34+0300

общество

рф

владимир путин

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предусматривается возможность управления аварийным и подлежащим сносу или реконструкции многоквартирным домом (МКД) управляющей организацией по решению органа исполнительной власти субъекта РФ. Соответствующий документ размещен на официальном опубликовании правовых актов. Законом устанавливается, что, если МКД признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и если собственниками помещений в таком доме не выбран способ управления этим домом или принятое решение о выборе способа управления этим домом не было реализовано, то управление таким домом может осуществляться по решению исполнительного органа субъекта РФ управляющей организацией, имеющей соответствующую лицензию и включенной исполнительным органом субъекта РФ в соответствующий реестр. Кроме того, предусматривается, что правительство РФ установит порядок формирования перечня управляющих организаций и внесения сведений из него в реестр лицензий субъекта РФ. Также нормативным правовым актом субъекта РФ будут установлены условия и основания включения управляющих организаций в перечень управляющих организаций и исключения из него. Перечень управляющих организаций, решения исполнительного органа субъекта РФ об управлении МКД должны будут размещаться исполнительным органом субъекта РФ на официальном сайте субъекта РФ в интернете, а также в ГИС ЖКХ или созданной на основании решения высшего исполнительного органа субъекта РФ региональной информационной системе при условии обеспечения размещения в системе в автоматизированном режиме перечня управляющих организаций и решений исполнительного органа субъекта РФ об управлении МКД в порядке, установленном Минстроем России. В случае принятия решения исполнительного органа субъекта РФ об управлении МКД и заключения управляющей организацией соответствующего договора с собственниками помещений, исполнительным органом субъекта РФ в порядке, установленном нормативным правовым актом субъекта РФ, принимается решение о предоставлении за счет средств субъекта РФ управляющей организации бюджетных средств для компенсации расходов, если соответствующие средства на данное возмещение предусмотрены законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ.

