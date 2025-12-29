Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон об учете норм профессиональных лиг в труде спортсменов
Путин подписал закон об учете норм профессиональных лиг в труде спортсменов
Путин подписал закон об учете норм профессиональных лиг в труде спортсменов - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон об учете норм профессиональных лиг в труде спортсменов
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий необходимость учёта норм профессиональных спортивных лиг при регулировании трудовых отношений со | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T09:37+0300
2025-12-29T09:37+0300
бизнес
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865192966_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_28af061b6e24357bee88903962aa608b.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий необходимость учёта норм профессиональных спортивных лиг при регулировании трудовых отношений со спортсменами и тренерами. Закон направлен на приведение трудового законодательства в соответствие с современной структурой профессионального спорта. Документ предоставляет профессиональным спортивным лигам необходимую автономию в вопросах регулирования труда спортсменов и тренеров. Кроме того, закрепляется обязанность работодателя отстранить спортсмена от участия в спортивных соревнованиях по требованию, предъявленному общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта. Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.
бизнес, общество , владимир путин
Бизнес, Общество , Владимир Путин
09:37 29.12.2025
 
Путин подписал закон об учете норм профессиональных лиг в труде спортсменов

Путин подписал закон об учёте норм профессиональных лиг в труде спортсменов и тренеров

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий необходимость учёта норм профессиональных спортивных лиг при регулировании трудовых отношений со спортсменами и тренерами.
Закон направлен на приведение трудового законодательства в соответствие с современной структурой профессионального спорта. Документ предоставляет профессиональным спортивным лигам необходимую автономию в вопросах регулирования труда спортсменов и тренеров.
Кроме того, закрепляется обязанность работодателя отстранить спортсмена от участия в спортивных соревнованиях по требованию, предъявленному общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта.
Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.
