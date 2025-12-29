https://1prime.ru/20251229/putin-866023098.html
Путин подписал закон об учете норм профессиональных лиг в труде спортсменов
Путин подписал закон об учете норм профессиональных лиг в труде спортсменов - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон об учете норм профессиональных лиг в труде спортсменов
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий необходимость учёта норм профессиональных спортивных лиг при регулировании трудовых отношений со | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T09:37+0300
2025-12-29T09:37+0300
2025-12-29T09:37+0300
бизнес
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865192966_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_28af061b6e24357bee88903962aa608b.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий необходимость учёта норм профессиональных спортивных лиг при регулировании трудовых отношений со спортсменами и тренерами. Закон направлен на приведение трудового законодательства в соответствие с современной структурой профессионального спорта. Документ предоставляет профессиональным спортивным лигам необходимую автономию в вопросах регулирования труда спортсменов и тренеров. Кроме того, закрепляется обязанность работодателя отстранить спортсмена от участия в спортивных соревнованиях по требованию, предъявленному общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта. Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.
https://1prime.ru/20251229/putin-866022837.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865192966_340:0:3007:2000_1920x0_80_0_0_68f736fd5043d3f58b14849195236fc1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , владимир путин
Бизнес, Общество , Владимир Путин
Путин подписал закон об учете норм профессиональных лиг в труде спортсменов
Путин подписал закон об учёте норм профессиональных лиг в труде спортсменов и тренеров
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, устанавливающий необходимость учёта норм профессиональных спортивных лиг при регулировании трудовых отношений со спортсменами и тренерами.
Закон направлен на приведение трудового законодательства в соответствие с современной структурой профессионального спорта. Документ предоставляет профессиональным спортивным лигам необходимую автономию в вопросах регулирования труда спортсменов и тренеров.
Кроме того, закрепляется обязанность работодателя отстранить спортсмена от участия в спортивных соревнованиях по требованию, предъявленному общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта.
Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.
Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил содействия МВД