Путин подписал закон об учете норм профессиональных лиг в труде спортсменов

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий необходимость учёта норм профессиональных спортивных лиг при регулировании трудовых отношений со спортсменами и тренерами. Закон направлен на приведение трудового законодательства в соответствие с современной структурой профессионального спорта. Документ предоставляет профессиональным спортивным лигам необходимую автономию в вопросах регулирования труда спортсменов и тренеров. Кроме того, закрепляется обязанность работодателя отстранить спортсмена от участия в спортивных соревнованиях по требованию, предъявленному общероссийской спортивной федерацией по соответствующему виду спорта. Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.

