Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России увеличили наказание за дезертирство для бывших заключенных - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/putin-866023220.html
В России увеличили наказание за дезертирство для бывших заключенных
В России увеличили наказание за дезертирство для бывших заключенных - 29.12.2025, ПРАЙМ
В России увеличили наказание за дезертирство для бывших заключенных
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении уголовной ответственности до 20 лет лишения свободы за дезертирство для бывших заключенных. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T09:39+0300
2025-12-29T09:39+0300
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862953886_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d4e401e2036d146917f34621b5b06e75.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении уголовной ответственности до 20 лет лишения свободы за дезертирство для бывших заключенных. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Раньше максимальный срок составлял 15 лет лишения свободы. Согласно документу, дезертирство, совершенное лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в связи с прохождением военной службы, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части, повлечет наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет. За самовольное оставление воинской части на срок свыше двух суток, но не более десяти суток освобожденными от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы предусмотрено наказание лишением свободы на срок от двух до шести лет и на срок от трех до восьми лет, если часть оставлена на срок от десяти суток до месяца. За самовольное оставление части или места службы, как и за неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше месяца - на срок от семи до 12 лет. Уклонение от военной службы путем симуляции болезни для освобожденных от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы будет наказываться лишением свободы на срок от семи до 12 лет.
https://1prime.ru/20251229/putin-866022837.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1d/862953886_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_68df93a6f98df0ecb9e383e664e550ff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , владимир путин
Общество , Владимир Путин
09:39 29.12.2025
 
В России увеличили наказание за дезертирство для бывших заключенных

Путин увеличил до 20 лет наказание за дезертирство для бывших заключенных

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении уголовной ответственности до 20 лет лишения свободы за дезертирство для бывших заключенных.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Раньше максимальный срок составлял 15 лет лишения свободы.
Согласно документу, дезертирство, совершенное лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в связи с прохождением военной службы, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части, повлечет наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет.
За самовольное оставление воинской части на срок свыше двух суток, но не более десяти суток освобожденными от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы предусмотрено наказание лишением свободы на срок от двух до шести лет и на срок от трех до восьми лет, если часть оставлена на срок от десяти суток до месяца. За самовольное оставление части или места службы, как и за неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше месяца - на срок от семи до 12 лет.
Уклонение от военной службы путем симуляции болезни для освобожденных от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы будет наказываться лишением свободы на срок от семи до 12 лет.
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о штрафах за нарушение правил содействия МВД
09:31
 
ОбществоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала