Путин подписал закон о перечислении взысканий на счета в белорусских банках

Путин подписал закон о перечислении взысканий на счета в белорусских банках

2025-12-29T09:51+0300

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий перечислять денежные средства, взысканные по исполнительным документам в пользу белорусских граждан и организаций, на счета в белорусских банках, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Речь идет о взыскании алиментов на детей, а также о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, в том числе о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, и возмещении ущерба, причиненного в результате преступления. Закон нацелен на обеспечение перечисления денежных средств, взысканных при исполнении судебных актов на основании Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года и соглашения между Россией и Белоруссией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов от 3 марта 2015 года. Принятая норма устанавливает возможность перечислять алименты и деньги, полученные по исполнительным документам в качестве возмещения вреда жизни или здоровью, а также для возмещения причиненного ущерба, на счета в белорусских кредитных организациях. Для этого белорусские граждане и организации должны указать реквизиты своего банковского счета или счет минфина Белоруссии или его территориального органа в белорусском банке, на которые следует перечислить взысканные денежные средства. В пояснительной записке указывалось, что в 2024 году российские приставы в принудительном порядке рассматривали около 900 исполнительных документов о взыскании алиментов, выданных компетентными судами Белоруссии. По итогу было взыскано порядка 29 миллионов рублей алиментных платежей.

