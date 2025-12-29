https://1prime.ru/20251229/putin-866023662.html

Путин подписал закон о снижении возраста присяги до 14 лет

Путин подписал закон о снижении возраста присяги до 14 лет - 29.12.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о снижении возраста присяги до 14 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет, соответствующий документ размещен на сайте... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T09:55+0300

2025-12-29T09:55+0300

2025-12-29T09:55+0300

общество

россия

рф

владимир путин

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/82131/10/821311048_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_affe11222e103e7fffd7e5fbd9181d0e.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым. Законом принято снизить с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ. Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ – решение о приеме в российское гражданство будет считаться недействительным также в случае, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России. Кроме того, устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.

https://1prime.ru/20251229/putin-866021161.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, владимир путин, снг