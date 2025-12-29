Путин подписал закон о снижении возраста присяги до 14 лет
Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги до 14 лет
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении возраста принесения присяги гражданина РФ с 18 до 14 лет, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.
Законом принято снизить с 18 до 14 лет возраст лиц, обязанных приносить присягу при приобретении гражданства, в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ.
Также уточняются случаи признания недействительным решения о приеме в гражданство РФ – решение о приеме в российское гражданство будет считаться недействительным также в случае, если лицо отказалось от принесения присяги или не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о приеме в гражданство России.
Кроме того, устанавливается, что решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным в случае непринесения лицом присяги в связи с его смертью.