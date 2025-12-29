https://1prime.ru/20251229/putin-866023793.html

Путин подписал закон о совместном использовании вышек связи операторами

Путин подписал закон о совместном использовании вышек связи операторами

2025-12-29T09:57+0300

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о совместном использовании разными операторами связи одной базовой станции в населенных пунктах, где проживают менее тысячи человек, и на участках автодорог федерального значения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Перечень территорий совместного использования радиоэлектронных средств будет утверждаться Минцифры по согласованию с министерством транспорта. При этом порядок и сроки формирования такого перечня будет устанавливать правительство РФ. Также были уточнены положения, регулирующие порядок заключения договора о совместном использовании радиоэлектронных средств. Как отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, правовое регулирование будет распространяться на всех крупных операторов сотовой связи. Операторы, которые владеют вышками на территориях не менее, чем две трети субъектов РФ, будут обязаны оказывать услуги связи во включенных в перечень территориях и вдоль ключевых федеральных трасс. Если у крупного оператора нет вышек связи в указанных территориях, он должен заключить договор с работающим там оператором-владельцем радиоэлектронных средств, который также обязан дать согласие на заключение договора. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

