Путин подписал закон о совместном использовании вышек связи операторами - 29.12.2025
Путин подписал закон о совместном использовании вышек связи операторами
Путин подписал закон о совместном использовании вышек связи операторами - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о совместном использовании вышек связи операторами
Президент России Владимир Путин подписал закон о совместном использовании разными операторами связи одной базовой станции в населенных пунктах, где проживают... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T09:57+0300
2025-12-29T09:57+0300
россия
рф
владимир путин
минцифры
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0c/865475217_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_aa6b8d9efd568341c6055829c2d0d9db.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о совместном использовании разными операторами связи одной базовой станции в населенных пунктах, где проживают менее тысячи человек, и на участках автодорог федерального значения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Перечень территорий совместного использования радиоэлектронных средств будет утверждаться Минцифры по согласованию с министерством транспорта. При этом порядок и сроки формирования такого перечня будет устанавливать правительство РФ. Также были уточнены положения, регулирующие порядок заключения договора о совместном использовании радиоэлектронных средств. Как отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, правовое регулирование будет распространяться на всех крупных операторов сотовой связи. Операторы, которые владеют вышками на территориях не менее, чем две трети субъектов РФ, будут обязаны оказывать услуги связи во включенных в перечень территориях и вдоль ключевых федеральных трасс. Если у крупного оператора нет вышек связи в указанных территориях, он должен заключить договор с работающим там оператором-владельцем радиоэлектронных средств, который также обязан дать согласие на заключение договора. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
https://1prime.ru/20251229/putin-866022200.html
рф
россия, рф, владимир путин, минцифры, госдума
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Минцифры, Госдума
09:57 29.12.2025
 
Путин подписал закон о совместном использовании вышек связи операторами

Путин подписал закон о совместном использовании вышек связи разными операторами

© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Вышки сотовой связи на крыше дома
Вышки сотовой связи на крыше дома - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Вышки сотовой связи на крыше дома. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о совместном использовании разными операторами связи одной базовой станции в населенных пунктах, где проживают менее тысячи человек, и на участках автодорог федерального значения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Перечень территорий совместного использования радиоэлектронных средств будет утверждаться Минцифры по согласованию с министерством транспорта. При этом порядок и сроки формирования такого перечня будет устанавливать правительство РФ.
Также были уточнены положения, регулирующие порядок заключения договора о совместном использовании радиоэлектронных средств.
Как отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, правовое регулирование будет распространяться на всех крупных операторов сотовой связи.
Операторы, которые владеют вышками на территориях не менее, чем две трети субъектов РФ, будут обязаны оказывать услуги связи во включенных в перечень территориях и вдоль ключевых федеральных трасс. Если у крупного оператора нет вышек связи в указанных территориях, он должен заключить договор с работающим там оператором-владельцем радиоэлектронных средств, который также обязан дать согласие на заключение договора.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
Путин подписал закон о наказании за нарушение срока оплаты госзакупок
09:23
Путин подписал закон о наказании за нарушение срока оплаты госзакупок
09:23
 
РОССИЯРФВладимир ПутинМинцифрыГосдума
 
 
