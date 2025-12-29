Путин подписал закон о порядке аренды госимущества для средств связи

https://1prime.ru/20251229/putin-866023930.html

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании операторами связи недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, при размещении сетей связи, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает особенности и порядок использования недвижимого имущества, например зданий, сооружений, принадлежащих РФ, при размещении сетей связи. Правительством РФ будут установлены требования к условиям договора о пользовании имуществом, а также порядок определения размера платы за пользование им. Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ – в отношении имущества, находящегося в собственности субъекта РФ, органом местного самоуправления – в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности. Отказ от заключения договора о пользовании имуществом допускается в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка, а также в случае, если в результате осуществления строительства или эксплуатации средств связи или сооружений связи имущество будет невозможно использовать в соответствии с его назначением, либо будут нарушены требования законодательства России.

