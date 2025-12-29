Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о порядке аренды госимущества для средств связи - 29.12.2025
Путин подписал закон о порядке аренды госимущества для средств связи
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании операторами связи недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, при размещении сетей связи, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает особенности и порядок использования недвижимого имущества, например зданий, сооружений, принадлежащих РФ, при размещении сетей связи. Правительством РФ будут установлены требования к условиям договора о пользовании имуществом, а также порядок определения размера платы за пользование им. Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ – в отношении имущества, находящегося в собственности субъекта РФ, органом местного самоуправления – в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности. Отказ от заключения договора о пользовании имуществом допускается в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка, а также в случае, если в результате осуществления строительства или эксплуатации средств связи или сооружений связи имущество будет невозможно использовать в соответствии с его назначением, либо будут нарушены требования законодательства России.
россия, рф, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
09:59 29.12.2025
 
Путин подписал закон о порядке аренды госимущества для средств связи

Путин подписал закон о порядке аренды операторами госимущества для средств связи

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМачта базовой станции сотовой связи.
Мачта базовой станции сотовой связи. - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Мачта базовой станции сотовой связи.. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании операторами связи недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, при размещении сетей связи, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон устанавливает особенности и порядок использования недвижимого имущества, например зданий, сооружений, принадлежащих РФ, при размещении сетей связи.
Правительством РФ будут установлены требования к условиям договора о пользовании имуществом, а также порядок определения размера платы за пользование им. Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ – в отношении имущества, находящегося в собственности субъекта РФ, органом местного самоуправления – в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Отказ от заключения договора о пользовании имуществом допускается в целях обеспечения обороны страны, безопасности государства и правопорядка, а также в случае, если в результате осуществления строительства или эксплуатации средств связи или сооружений связи имущество будет невозможно использовать в соответствии с его назначением, либо будут нарушены требования законодательства России.
Вышки сотовой связи на крыше дома - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о совместном использовании вышек связи операторами
