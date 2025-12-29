В России введут электронные зачётки и студенческие билеты

https://1prime.ru/20251229/putin-866024149.html
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронного студенческого билета и зачетной книжки, которые будут доступны на портале "Госуслуги", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает, что образцы зачетной книжки и студенческого билета для студентов, получающих образование в ведомственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, устанавливаются федеральными государственными органами, в ведении которых находятся соответствующие федеральные государственные организации. Для указанной категории обучающихся студенческий билет и зачетная книжка будут выдаваться на бумажном носителе. Правительство РФ установит порядок, в соответствии с которым образовательными организациями высшего образования и научными организациями будут представляться в федеральную информационную систему сведения о студенческих билетах и сведения о зачетных книжках студентов. Студенты образовательных организаций высшего образования и научных организаций, ординаторы, ассистенты-стажеры и аспиранты будут получать сведения о студенческих билетах, в электронном виде в электронной информационно-образовательной среде организации, в которой они получают образование, на едином портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги"), а также с использованием многофункционального сервиса обмена информацией (мессенджер MАХ). Сведения о зачетных книжках студенты будут получать в электронной информационно-образовательной среде организации, в которой они получают образование, и на едином портале государственных и муниципальных услуг. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
