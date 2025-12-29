https://1prime.ru/20251229/putin-866024149.html

В России введут электронные зачётки и студенческие билеты

В России введут электронные зачётки и студенческие билеты - 29.12.2025, ПРАЙМ

В России введут электронные зачётки и студенческие билеты

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронного студенческого билета и зачетной книжки, которые будут доступны на портале "Госуслуги",... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T10:02+0300

2025-12-29T10:02+0300

2025-12-29T10:02+0300

технологии

россия

рф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859659698_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_b32c9f2eb8a009ff054c22ba997560b3.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронного студенческого билета и зачетной книжки, которые будут доступны на портале "Госуслуги", соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон устанавливает, что образцы зачетной книжки и студенческого билета для студентов, получающих образование в ведомственных организациях, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, устанавливаются федеральными государственными органами, в ведении которых находятся соответствующие федеральные государственные организации. Для указанной категории обучающихся студенческий билет и зачетная книжка будут выдаваться на бумажном носителе. Правительство РФ установит порядок, в соответствии с которым образовательными организациями высшего образования и научными организациями будут представляться в федеральную информационную систему сведения о студенческих билетах и сведения о зачетных книжках студентов. Студенты образовательных организаций высшего образования и научных организаций, ординаторы, ассистенты-стажеры и аспиранты будут получать сведения о студенческих билетах, в электронном виде в электронной информационно-образовательной среде организации, в которой они получают образование, на едином портале государственных и муниципальных услуг ("Госуслуги"), а также с использованием многофункционального сервиса обмена информацией (мессенджер MАХ). Сведения о зачетных книжках студенты будут получать в электронной информационно-образовательной среде организации, в которой они получают образование, и на едином портале государственных и муниципальных услуг. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

https://1prime.ru/20251229/putin-866023662.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, владимир путин