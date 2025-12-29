Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251229/putin-866024884.html
В России запретят переводить экстремистов в другие колонии
В России запретят переводить экстремистов в другие колонии
2025-12-29T10:05+0300
2025-12-29T10:05+0300
общество
россия
владимир путин
фсин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866024459_0:181:2915:1820_1920x0_80_0_0_ae8897a6897793a3696c6b8a548ee438.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий переводить осужденных экстремистов, иностранных граждан и лиц без гражданства из одной колонии в другую, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с законом, осужденные, в частности, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии экстремизма, а также осужденные иностранные граждане и лица без гражданства будут направляться для отбывания наказания в исправительные учреждения, определяемые ФСИН. Перевод таких осужденных для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в другое того же вида допускается только по решению ФСИН. Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.
https://1prime.ru/20251229/putin-866020321.html
общество , россия, владимир путин, фсин
Общество , РОССИЯ, Владимир Путин, ФСИН
10:05 29.12.2025
 
В России запретят переводить экстремистов в другие колонии

Путин подписал закон о запрете переводить экстремистов в другие колонии

© РИА Новости . А. Нагибин | Перейти в медиабанкКолючая проволока
Колючая проволока - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Колючая проволока. Архивное фото
© РИА Новости . А. Нагибин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий переводить осужденных экстремистов, иностранных граждан и лиц без гражданства из одной колонии в другую, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В соответствии с законом, осужденные, в частности, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии экстремизма, а также осужденные иностранные граждане и лица без гражданства будут направляться для отбывания наказания в исправительные учреждения, определяемые ФСИН. Перевод таких осужденных для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в другое того же вида допускается только по решению ФСИН.
Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.
ОбществоРОССИЯВладимир ПутинФСИН
 
 
