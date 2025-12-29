https://1prime.ru/20251229/putin-866024884.html

В России запретят переводить экстремистов в другие колонии

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий переводить осужденных экстремистов, иностранных граждан и лиц без гражданства из одной колонии в другую, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В соответствии с законом, осужденные, в частности, в отношении которых имеется информация об их приверженности идеологии экстремизма, а также осужденные иностранные граждане и лица без гражданства будут направляться для отбывания наказания в исправительные учреждения, определяемые ФСИН. Перевод таких осужденных для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного учреждения в другое того же вида допускается только по решению ФСИН. Закон вступит в силу через 180 дней после его официального опубликования.

