https://1prime.ru/20251229/putin-866025154.html
Военные суды в России будут рассматривать дела военных без гражданства
Военные суды в России будут рассматривать дела военных без гражданства - 29.12.2025, ПРАЙМ
Военные суды в России будут рассматривать дела военных без гражданства
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право российским военным судам рассматривать дела о преступлениях, совершенных военнослужащими ВС РФ -... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T10:13+0300
2025-12-29T10:13+0300
2025-12-29T10:13+0300
общество
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_0:159:3041:1870_1920x0_80_0_0_f8d008673dd52c1c2248f1e3cb998bf0.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право российским военным судам рассматривать дела о преступлениях, совершенных военнослужащими ВС РФ - лицами без гражданства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в пункт 2 части 1 статьи 7 федерального конституционного закона от 23 июня 1999 года № 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации" изменение, дополнив его после слов "иностранными гражданами" словами ", лицами без гражданства", - говорится в документе. Соответствующая статья перечисляет категории дел, которые подсудны военным судам РФ.
https://1prime.ru/20251229/putin-866020321.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859569009_169:0:2873:2028_1920x0_80_0_0_ef3cfc34e0dfbc6141170b24fb6e7252.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, владимир путин
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Военные суды в России будут рассматривать дела военных без гражданства
Путин подписал закон о рассмотрении военными судами дел военнослужащих без гражданства РФ