Военные суды в России будут рассматривать дела военных без гражданства

общество

россия

рф

владимир путин

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право российским военным судам рассматривать дела о преступлениях, совершенных военнослужащими ВС РФ - лицами без гражданства, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Внести в пункт 2 части 1 статьи 7 федерального конституционного закона от 23 июня 1999 года № 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации" изменение, дополнив его после слов "иностранными гражданами" словами ", лицами без гражданства", - говорится в документе. Соответствующая статья перечисляет категории дел, которые подсудны военным судам РФ.

