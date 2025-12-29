https://1prime.ru/20251229/putin-866025336.html

Путин подписал закон о полномочиях "Роскосмоса" по управлению госимуществом

2025-12-29T10:16+0300

общество

рф

владимир путин

роскосмос

госдума

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, переводящий на постоянную основу временные полномочия госкорпорации "Роскосмос" по управлению госимуществом в сфере космической деятельности. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ на постоянной основе закрепляет за корпорацией полномочия осуществлять от имени РФ права собственника имущества в отношении подведомственных государственных унитарных предприятий, а также функции учредителя и права собственника имущества в отношении подведомственных федеральных государственных учреждений. "Роскосмос" был наделен такими полномочиями лишь до 1 января 2026 года. Закон позволит корпорации и дальше от имени государства выступать учредителем федеральных учреждений, управлять имуществом, утверждать уставы, согласовывать сделки, контролировать отчетность, назначать руководителей и т.д. Помимо этого, "Роскосмос" сможет подавать иски о признании недействительными сделок с имуществом предприятий корпорации, совершенных без ее согласия, а также иски о защите нарушенных или оспариваемых имущественных прав и интересов РФ, связанных с реализацией полномочий корпорации. Как пояснял председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, закон позволит сохранить темп модернизации предприятий, работающих на "Роскосмос", и избежать бюрократических сбоев при согласовании крупных сделок. При его поддержке отрасль войдет в 2026 год с четко закрепленным механизмом управления, без разрывов и временных решений. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать через 180 дней после публикации. Согласно этим положениям, правительство РФ установит порядок планирования космических съемок с государственных космических аппаратов. Кабмин также определит организацию, которая будет планировать такие съемки и заниматься обработкой, хранением, распространением и предоставлением данных, полученных с таких аппаратов, и полномочия этой организации. Также эти положения предусматривают, что "Роскосмос" утвердит порядок и условия приобретения корпорацией данных дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ), получаемых с негосударственных космических аппаратов (НКА), для органов госвласти и самоуправления, подведомственных им бюджетных, казенных, автономных учреждений и унитарных предприятий, госкорпораций. "Роскосмос" также утвердит методику оценки уровня технологической независимости НКА от иностранных технологий и защищенности от несанкционированного использования информационного ресурса.

рф

