https://1prime.ru/20251229/putin-866025336.html
Путин подписал закон о полномочиях "Роскосмоса" по управлению госимуществом
Путин подписал закон о полномочиях "Роскосмоса" по управлению госимуществом - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о полномочиях "Роскосмоса" по управлению госимуществом
Президент России Владимир Путин подписал закон, переводящий на постоянную основу временные полномочия госкорпорации "Роскосмос" по управлению госимуществом в... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T10:16+0300
2025-12-29T10:16+0300
2025-12-29T10:16+0300
общество
рф
владимир путин
роскосмос
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/83460/41/834604143_0:0:3129:1760_1920x0_80_0_0_3c4b914409351edf0101dcc84ca850ce.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, переводящий на постоянную основу временные полномочия госкорпорации "Роскосмос" по управлению госимуществом в сфере космической деятельности. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ на постоянной основе закрепляет за корпорацией полномочия осуществлять от имени РФ права собственника имущества в отношении подведомственных государственных унитарных предприятий, а также функции учредителя и права собственника имущества в отношении подведомственных федеральных государственных учреждений. "Роскосмос" был наделен такими полномочиями лишь до 1 января 2026 года. Закон позволит корпорации и дальше от имени государства выступать учредителем федеральных учреждений, управлять имуществом, утверждать уставы, согласовывать сделки, контролировать отчетность, назначать руководителей и т.д. Помимо этого, "Роскосмос" сможет подавать иски о признании недействительными сделок с имуществом предприятий корпорации, совершенных без ее согласия, а также иски о защите нарушенных или оспариваемых имущественных прав и интересов РФ, связанных с реализацией полномочий корпорации. Как пояснял председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, закон позволит сохранить темп модернизации предприятий, работающих на "Роскосмос", и избежать бюрократических сбоев при согласовании крупных сделок. При его поддержке отрасль войдет в 2026 год с четко закрепленным механизмом управления, без разрывов и временных решений. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать через 180 дней после публикации. Согласно этим положениям, правительство РФ установит порядок планирования космических съемок с государственных космических аппаратов. Кабмин также определит организацию, которая будет планировать такие съемки и заниматься обработкой, хранением, распространением и предоставлением данных, полученных с таких аппаратов, и полномочия этой организации. Также эти положения предусматривают, что "Роскосмос" утвердит порядок и условия приобретения корпорацией данных дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ), получаемых с негосударственных космических аппаратов (НКА), для органов госвласти и самоуправления, подведомственных им бюджетных, казенных, автономных учреждений и унитарных предприятий, госкорпораций. "Роскосмос" также утвердит методику оценки уровня технологической независимости НКА от иностранных технологий и защищенности от несанкционированного использования информационного ресурса.
https://1prime.ru/20251229/putin-866023930.html
https://1prime.ru/20251229/putin-866022200.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83460/41/834604143_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_82f9f6088217315ef725b54d91c07aa4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , рф, владимир путин, роскосмос, госдума
Общество , РФ, Владимир Путин, Роскосмос, Госдума
Путин подписал закон о полномочиях "Роскосмоса" по управлению госимуществом
Путин подписал закон о постоянных полномочиях "Роскосмоса" по управлению госимуществом
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин подписал закон, переводящий на постоянную основу временные полномочия госкорпорации "Роскосмос" по управлению госимуществом в сфере космической деятельности. Соответствующий документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ на постоянной основе закрепляет за корпорацией полномочия осуществлять от имени РФ
права собственника имущества в отношении подведомственных государственных унитарных предприятий, а также функции учредителя и права собственника имущества в отношении подведомственных федеральных государственных учреждений.
Путин подписал закон о порядке аренды госимущества для средств связи
"Роскосмос
" был наделен такими полномочиями лишь до 1 января 2026 года. Закон позволит корпорации и дальше от имени государства выступать учредителем федеральных учреждений, управлять имуществом, утверждать уставы, согласовывать сделки, контролировать отчетность, назначать руководителей и т.д.
Помимо этого, "Роскосмос" сможет подавать иски о признании недействительными сделок с имуществом предприятий корпорации, совершенных без ее согласия, а также иски о защите нарушенных или оспариваемых имущественных прав и интересов РФ, связанных с реализацией полномочий корпорации.
Как пояснял председатель комитета Госдумы
по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, закон позволит сохранить темп модернизации предприятий, работающих на "Роскосмос", и избежать бюрократических сбоев при согласовании крупных сделок. При его поддержке отрасль войдет в 2026 год с четко закрепленным механизмом управления, без разрывов и временных решений.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, которые начнут действовать через 180 дней после публикации. Согласно этим положениям, правительство РФ установит порядок планирования космических съемок с государственных космических аппаратов. Кабмин также определит организацию, которая будет планировать такие съемки и заниматься обработкой, хранением, распространением и предоставлением данных, полученных с таких аппаратов, и полномочия этой организации.
Также эти положения предусматривают, что "Роскосмос" утвердит порядок и условия приобретения корпорацией данных дистанционного зондирования Земли из космоса (ДЗЗ), получаемых с негосударственных космических аппаратов (НКА), для органов госвласти и самоуправления, подведомственных им бюджетных, казенных, автономных учреждений и унитарных предприятий, госкорпораций.
"Роскосмос" также утвердит методику оценки уровня технологической независимости НКА от иностранных технологий и защищенности от несанкционированного использования информационного ресурса.
Путин подписал закон о наказании за нарушение срока оплаты госзакупок