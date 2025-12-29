https://1prime.ru/20251229/putin-866026283.html
В России запретят продажи вейпов и табака на остановках
В России запретят продажи вейпов и табака на остановках - 29.12.2025, ПРАЙМ
В России запретят продажи вейпов и табака на остановках
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта, соответствующий документ размещен на... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T10:29+0300
2025-12-29T10:29+0300
2025-12-29T10:29+0300
бизнес
россия
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866026130_0:0:2917:1642_1920x0_80_0_0_ecaa0842cc5c20c15a17ed9ac34deb94.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в статью 19 федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". Принятым законом устанавливается запрет на розничную торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения. Документом также предусмотрено исключение, согласно которому данный запрет не будет распространяться на те случаи, когда торговый объект, размещенный на остановочном пункте, является единственным в населенном пункте местом продажи такой продукции. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Ранее в России розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления такой продукции была запрещена только на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, на территориях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, а также на станциях метро.
https://1prime.ru/20251229/putin-866021975.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866026130_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5469379c8fad6d3fc1ebad015c8c0825.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
В России запретят продажи вейпов и табака на остановках
Путин подписал закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках транспорта
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта, соответствующий документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в статью 19 федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".
Принятым законом устанавливается запрет на розничную торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.
Документом также предусмотрено исключение, согласно которому данный запрет не будет распространяться на те случаи, когда торговый объект, размещенный на остановочном пункте, является единственным в населенном пункте местом продажи такой продукции.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Ранее в России розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления такой продукции была запрещена только на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, на территориях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, а также на станциях метро.
В России введут штрафы за неправильную тонировку временно ввезенных авто