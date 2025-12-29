https://1prime.ru/20251229/putin-866026283.html

В России запретят продажи вейпов и табака на остановках

В России запретят продажи вейпов и табака на остановках - 29.12.2025, ПРАЙМ

В России запретят продажи вейпов и табака на остановках

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта, соответствующий документ размещен на... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T10:29+0300

2025-12-29T10:29+0300

2025-12-29T10:29+0300

бизнес

россия

общество

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866026130_0:0:2917:1642_1920x0_80_0_0_ecaa0842cc5c20c15a17ed9ac34deb94.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в статью 19 федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". Принятым законом устанавливается запрет на розничную торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения. Документом также предусмотрено исключение, согласно которому данный запрет не будет распространяться на те случаи, когда торговый объект, размещенный на остановочном пункте, является единственным в населенном пункте местом продажи такой продукции. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Ранее в России розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления такой продукции была запрещена только на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, на территориях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, а также на станциях метро.

https://1prime.ru/20251229/putin-866021975.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , владимир путин