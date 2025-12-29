Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России запретят продажи вейпов и табака на остановках - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/putin-866026283.html
В России запретят продажи вейпов и табака на остановках
В России запретят продажи вейпов и табака на остановках - 29.12.2025, ПРАЙМ
В России запретят продажи вейпов и табака на остановках
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта, соответствующий документ размещен на... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T10:29+0300
2025-12-29T10:29+0300
бизнес
россия
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866026130_0:0:2917:1642_1920x0_80_0_0_ecaa0842cc5c20c15a17ed9ac34deb94.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Изменения вносятся в статью 19 федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции". Принятым законом устанавливается запрет на розничную торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения. Документом также предусмотрено исключение, согласно которому данный запрет не будет распространяться на те случаи, когда торговый объект, размещенный на остановочном пункте, является единственным в населенном пункте местом продажи такой продукции. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Ранее в России розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления такой продукции была запрещена только на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, на территориях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, а также на станциях метро.
https://1prime.ru/20251229/putin-866021975.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866026130_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5469379c8fad6d3fc1ebad015c8c0825.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество , владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
10:29 29.12.2025
 
В России запретят продажи вейпов и табака на остановках

Путин подписал закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках транспорта

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажир стоит возле остановки общественного транспорта на Комсомольской площади в Москве
Пассажир стоит возле остановки общественного транспорта на Комсомольской площади в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Пассажир стоит возле остановки общественного транспорта на Комсомольской площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Изменения вносятся в статью 19 федерального закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".
Принятым законом устанавливается запрет на розничную торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.
Документом также предусмотрено исключение, согласно которому данный запрет не будет распространяться на те случаи, когда торговый объект, размещенный на остановочном пункте, является единственным в населенном пункте местом продажи такой продукции.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Ранее в России розничная торговля табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления такой продукции была запрещена только на всех видах общественного транспорта городского и пригородного сообщения, на территориях железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, а также на станциях метро.
Сотрудник ГИБДД проверяет с помощью прибора тонировку стекла автомобиля в рамках рейда скрытых патрулей ДПС в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
В России введут штрафы за неправильную тонировку временно ввезенных авто
09:21
 
БизнесРОССИЯОбществоВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала