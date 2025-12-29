Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о доступности объектов туризма для инвалидов - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/putin-866026819.html
Путин подписал закон о доступности объектов туризма для инвалидов
Путин подписал закон о доступности объектов туризма для инвалидов - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о доступности объектов туризма для инвалидов
Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении доступности объектов туристской индустрии для инвалидов, соответствующий документ размещен на... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T10:36+0300
2025-12-29T10:36+0300
туризм
бизнес
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866026663_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_9c4b16e30ef38378b1285233ffe3f8b8.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении доступности объектов туристской индустрии для инвалидов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам туристской индустрии. Отмечается, что порядок обеспечения условий доступности для инвалидов туристических объектов, объем и содержание мер будут устанавливаться Минэкономразвития РФ по согласованию с Минтрудом РФ. Отмечается, что на объектах туристской индустрии должны обеспечиваться возможность самостоятельного передвижения по территории, входа; сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов; допуск к этим объектам собаки-проводника. Кроме того, около объектов должны будут выделяться не менее 10% мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, а также перевозящих их или детей-инвалидов.
https://1prime.ru/20251229/putin-866025853.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866026663_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_346604dce855661895351c9424158f2e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, рф, владимир путин
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
10:36 29.12.2025
 
Путин подписал закон о доступности объектов туризма для инвалидов

Путин подписал закон об обеспечении доступности объектов туризма для инвалидов

© РИА Новости . Виталий БелоусовЗнак "Инвалид" на стеклянной двери
Знак Инвалид на стеклянной двери - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Знак "Инвалид" на стеклянной двери. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении доступности объектов туристской индустрии для инвалидов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам туристской индустрии. Отмечается, что порядок обеспечения условий доступности для инвалидов туристических объектов, объем и содержание мер будут устанавливаться Минэкономразвития РФ по согласованию с Минтрудом РФ.
Отмечается, что на объектах туристской индустрии должны обеспечиваться возможность самостоятельного передвижения по территории, входа; сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов; допуск к этим объектам собаки-проводника.
Кроме того, около объектов должны будут выделяться не менее 10% мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, а также перевозящих их или детей-инвалидов.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон об уточнении выплат пенсий за выслугу лет
10:26
 
ТуризмБизнесРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала