Путин подписал закон о доступности объектов туризма для инвалидов

Путин подписал закон о доступности объектов туризма для инвалидов

2025-12-29T10:36+0300

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении доступности объектов туристской индустрии для инвалидов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам туристской индустрии. Отмечается, что порядок обеспечения условий доступности для инвалидов туристических объектов, объем и содержание мер будут устанавливаться Минэкономразвития РФ по согласованию с Минтрудом РФ. Отмечается, что на объектах туристской индустрии должны обеспечиваться возможность самостоятельного передвижения по территории, входа; сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов; допуск к этим объектам собаки-проводника. Кроме того, около объектов должны будут выделяться не менее 10% мест для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп, а также перевозящих их или детей-инвалидов.

