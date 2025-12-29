https://1prime.ru/20251229/putin-866026952.html
Путин подписал закон об особенностях формирования туристского продукта
2025-12-29T10:41+0300
2025-12-29T10:41+0300
2025-12-29T10:41+0300
россия
рф
владимир путин
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий понятие "туристский продукт" и устанавливающий особенности его формирования туроператором. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Понятие "туристский продукт" включает в себя комплекс услуг, предоставляемых за общую цену по договору о реализации такого продукта. Документом закрепляются дополнительные услуги, формирующие туристский продукт, включая перевозку туриста любым видом транспорта, услуги экскурсовода, гида-переводчика, инструктора-проводника. Уточняется, что при формировании туристского продукта в его состав также могут включаться иные услуги, оказываемые за общую цену по договору о реализации. Также устанавливается обязанность включать услуги инструктора-проводника в состав тура, если в сфере внутреннего и въездного туризма предполагается преодоление маршрутов, требующих специального сопровождения. Законом предусматривается также, что туристский продукт в сфере внутреннего и въездного туризма считается сформированным туроператором при условии, если в его состав включены услуга по размещению в средстве размещения на территории РФ и хотя бы одна дополнительная услуга.
рф
