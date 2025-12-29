https://1prime.ru/20251229/putin-866027177.html

В России меры поддержки МСП включат в единый реестр

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будут включаться в... | 29.12.2025

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будут включаться в единый реестр для повышения их адресности и эффективности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ призван обеспечить полноту сведений о поддержке малого и среднего бизнеса, вне зависимости от органа или организации, которая ее предоставила. Все сведения об оказании поддержки и ее получателях в обязательном порядке будут вноситься в единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки. Такой реестр уже действует, а его оператором является Федеральная налоговая служба. При этом правительство РФ должно будет утвердить перечень федеральных программ поддержки (мероприятия по поддержке). В этот перечень будут включаться программы, разрабатываемые и реализуемые федеральными органами исполнительной власти, Корпорацией МСП и ее дочерними обществами, а также организациями, которые определены кабмином ответственными за реализацию этих программ. Сведения о такой поддержке и ее получателях будут вноситься в единый реестр. Перечень программ поддержки будет ежегодно обновляться. В реестр в общем порядке будут вноситься и сведения о поддержке, которую оказывают регионы и муниципалитеты. При этом периодичность внесения в реестр сведений об оказанной поддержке меняется с ежемесячной на ежеквартальную. Как ранее отмечал член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, информация передается ежеквартально, до пятого числа месяца после окончания квартала, когда принято решение о поддержке, о прекращении поддержки или зафиксировано нарушение условий ее получения. Он обратил внимание, что сейчас поддержка бизнесу идет по разным каналам: через федеральные ведомства, регионы, муниципалитеты, Корпорацию МСП, ее дочерние общества, организации инфраструктуры поддержки. При этом часть программ устроена в виде отраслевых или межотраслевых механизмов, где МСП входят в число получателей, и сведения по таким мерам попадали в реестр нерегулярно. Новый закон меняет подход. Так, Говырин пояснял, что для предпринимателей практический смысл прост: в одном источнике будет видна собранная история полученной поддержки, включая меры по федеральным программам из утвержденного перечня, плюс поддержка от региона и муниципалитета. Для органов власти это будет база, чтобы сопоставлять меры, находить пересечения, корректировать состав программ и объемы финансирования по реальному спросу. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

