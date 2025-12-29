Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России меры поддержки МСП включат в единый реестр - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/putin-866027177.html
В России меры поддержки МСП включат в единый реестр
В России меры поддержки МСП включат в единый реестр - 29.12.2025, ПРАЙМ
В России меры поддержки МСП включат в единый реестр
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будут включаться в... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T10:44+0300
2025-12-29T10:44+0300
рф
владимир путин
мсп
корпорация мсп
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865953759_0:351:3015:2047_1920x0_80_0_0_5b88d440a29af74b503524a48b6d447e.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будут включаться в единый реестр для повышения их адресности и эффективности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ призван обеспечить полноту сведений о поддержке малого и среднего бизнеса, вне зависимости от органа или организации, которая ее предоставила. Все сведения об оказании поддержки и ее получателях в обязательном порядке будут вноситься в единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки. Такой реестр уже действует, а его оператором является Федеральная налоговая служба. При этом правительство РФ должно будет утвердить перечень федеральных программ поддержки (мероприятия по поддержке). В этот перечень будут включаться программы, разрабатываемые и реализуемые федеральными органами исполнительной власти, Корпорацией МСП и ее дочерними обществами, а также организациями, которые определены кабмином ответственными за реализацию этих программ. Сведения о такой поддержке и ее получателях будут вноситься в единый реестр. Перечень программ поддержки будет ежегодно обновляться. В реестр в общем порядке будут вноситься и сведения о поддержке, которую оказывают регионы и муниципалитеты. При этом периодичность внесения в реестр сведений об оказанной поддержке меняется с ежемесячной на ежеквартальную. Как ранее отмечал член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, информация передается ежеквартально, до пятого числа месяца после окончания квартала, когда принято решение о поддержке, о прекращении поддержки или зафиксировано нарушение условий ее получения. Он обратил внимание, что сейчас поддержка бизнесу идет по разным каналам: через федеральные ведомства, регионы, муниципалитеты, Корпорацию МСП, ее дочерние общества, организации инфраструктуры поддержки. При этом часть программ устроена в виде отраслевых или межотраслевых механизмов, где МСП входят в число получателей, и сведения по таким мерам попадали в реестр нерегулярно. Новый закон меняет подход. Так, Говырин пояснял, что для предпринимателей практический смысл прост: в одном источнике будет видна собранная история полученной поддержки, включая меры по федеральным программам из утвержденного перечня, плюс поддержка от региона и муниципалитета. Для органов власти это будет база, чтобы сопоставлять меры, находить пересечения, корректировать состав программ и объемы финансирования по реальному спросу. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
https://1prime.ru/20251229/putin-866025494.html
https://1prime.ru/20251229/putin-866025000.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865953759_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_2cc07593960ed7e47f47c27c42da8f47.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, владимир путин, мсп, корпорация мсп, фнс россии
РФ, Владимир Путин, МСП, Корпорация МСП, ФНС России
10:44 29.12.2025
 
В России меры поддержки МСП включат в единый реестр

Путин подписал закон в включении мер поддержки МСП в единый реестр

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будут включаться в единый реестр для повышения их адресности и эффективности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ призван обеспечить полноту сведений о поддержке малого и среднего бизнеса, вне зависимости от органа или организации, которая ее предоставила. Все сведения об оказании поддержки и ее получателях в обязательном порядке будут вноситься в единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки. Такой реестр уже действует, а его оператором является Федеральная налоговая служба.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о порядке направления уведомлений членам СРО
10:20
При этом правительство РФ должно будет утвердить перечень федеральных программ поддержки (мероприятия по поддержке). В этот перечень будут включаться программы, разрабатываемые и реализуемые федеральными органами исполнительной власти, Корпорацией МСП и ее дочерними обществами, а также организациями, которые определены кабмином ответственными за реализацию этих программ.
Сведения о такой поддержке и ее получателях будут вноситься в единый реестр. Перечень программ поддержки будет ежегодно обновляться.
В реестр в общем порядке будут вноситься и сведения о поддержке, которую оказывают регионы и муниципалитеты. При этом периодичность внесения в реестр сведений об оказанной поддержке меняется с ежемесячной на ежеквартальную. Как ранее отмечал член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, информация передается ежеквартально, до пятого числа месяца после окончания квартала, когда принято решение о поддержке, о прекращении поддержки или зафиксировано нарушение условий ее получения.
Он обратил внимание, что сейчас поддержка бизнесу идет по разным каналам: через федеральные ведомства, регионы, муниципалитеты, Корпорацию МСП, ее дочерние общества, организации инфраструктуры поддержки. При этом часть программ устроена в виде отраслевых или межотраслевых механизмов, где МСП входят в число получателей, и сведения по таким мерам попадали в реестр нерегулярно.
Новый закон меняет подход. Так, Говырин пояснял, что для предпринимателей практический смысл прост: в одном источнике будет видна собранная история полученной поддержки, включая меры по федеральным программам из утвержденного перечня, плюс поддержка от региона и муниципалитета. Для органов власти это будет база, чтобы сопоставлять меры, находить пересечения, корректировать состав программ и объемы финансирования по реальному спросу.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Молоток судьи - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о порядке внесения денег при банкротстве физлиц
10:08
 
РФВладимир ПутинМСПКорпорация МСПФНС России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала