https://1prime.ru/20251229/putin-866027177.html
В России меры поддержки МСП включат в единый реестр
В России меры поддержки МСП включат в единый реестр - 29.12.2025, ПРАЙМ
В России меры поддержки МСП включат в единый реестр
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будут включаться в... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T10:44+0300
2025-12-29T10:44+0300
2025-12-29T10:44+0300
рф
владимир путин
мсп
корпорация мсп
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865953759_0:351:3015:2047_1920x0_80_0_0_5b88d440a29af74b503524a48b6d447e.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будут включаться в единый реестр для повышения их адресности и эффективности, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ призван обеспечить полноту сведений о поддержке малого и среднего бизнеса, вне зависимости от органа или организации, которая ее предоставила. Все сведения об оказании поддержки и ее получателях в обязательном порядке будут вноситься в единый реестр субъектов МСП – получателей поддержки. Такой реестр уже действует, а его оператором является Федеральная налоговая служба. При этом правительство РФ должно будет утвердить перечень федеральных программ поддержки (мероприятия по поддержке). В этот перечень будут включаться программы, разрабатываемые и реализуемые федеральными органами исполнительной власти, Корпорацией МСП и ее дочерними обществами, а также организациями, которые определены кабмином ответственными за реализацию этих программ. Сведения о такой поддержке и ее получателях будут вноситься в единый реестр. Перечень программ поддержки будет ежегодно обновляться. В реестр в общем порядке будут вноситься и сведения о поддержке, которую оказывают регионы и муниципалитеты. При этом периодичность внесения в реестр сведений об оказанной поддержке меняется с ежемесячной на ежеквартальную. Как ранее отмечал член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, информация передается ежеквартально, до пятого числа месяца после окончания квартала, когда принято решение о поддержке, о прекращении поддержки или зафиксировано нарушение условий ее получения. Он обратил внимание, что сейчас поддержка бизнесу идет по разным каналам: через федеральные ведомства, регионы, муниципалитеты, Корпорацию МСП, ее дочерние общества, организации инфраструктуры поддержки. При этом часть программ устроена в виде отраслевых или межотраслевых механизмов, где МСП входят в число получателей, и сведения по таким мерам попадали в реестр нерегулярно. Новый закон меняет подход. Так, Говырин пояснял, что для предпринимателей практический смысл прост: в одном источнике будет видна собранная история полученной поддержки, включая меры по федеральным программам из утвержденного перечня, плюс поддержка от региона и муниципалитета. Для органов власти это будет база, чтобы сопоставлять меры, находить пересечения, корректировать состав программ и объемы финансирования по реальному спросу. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
https://1prime.ru/20251229/putin-866025494.html
https://1prime.ru/20251229/putin-866025000.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865953759_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_2cc07593960ed7e47f47c27c42da8f47.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рф, владимир путин, мсп, корпорация мсп, фнс россии
РФ, Владимир Путин, МСП, Корпорация МСП, ФНС России
В России меры поддержки МСП включат в единый реестр
Путин подписал закон в включении мер поддержки МСП в единый реестр
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому все меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) будут включаться в единый реестр для повышения их адресности и эффективности, соответствующий документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ призван обеспечить полноту сведений о поддержке малого и среднего бизнеса, вне зависимости от органа или организации, которая ее предоставила. Все сведения об оказании поддержки и ее получателях в обязательном порядке будут вноситься в единый реестр субъектов МСП
– получателей поддержки. Такой реестр уже действует, а его оператором является Федеральная налоговая служба
.
Путин подписал закон о порядке направления уведомлений членам СРО
При этом правительство РФ
должно будет утвердить перечень федеральных программ поддержки (мероприятия по поддержке). В этот перечень будут включаться программы, разрабатываемые и реализуемые федеральными органами исполнительной власти, Корпорацией МСП
и ее дочерними обществами, а также организациями, которые определены кабмином ответственными за реализацию этих программ.
Сведения о такой поддержке и ее получателях будут вноситься в единый реестр. Перечень программ поддержки будет ежегодно обновляться.
В реестр в общем порядке будут вноситься и сведения о поддержке, которую оказывают регионы и муниципалитеты. При этом периодичность внесения в реестр сведений об оказанной поддержке меняется с ежемесячной на ежеквартальную. Как ранее отмечал член комитета Госдумы
по МСП Алексей Говырин, информация передается ежеквартально, до пятого числа месяца после окончания квартала, когда принято решение о поддержке, о прекращении поддержки или зафиксировано нарушение условий ее получения.
Он обратил внимание, что сейчас поддержка бизнесу идет по разным каналам: через федеральные ведомства, регионы, муниципалитеты, Корпорацию МСП, ее дочерние общества, организации инфраструктуры поддержки. При этом часть программ устроена в виде отраслевых или межотраслевых механизмов, где МСП входят в число получателей, и сведения по таким мерам попадали в реестр нерегулярно.
Новый закон меняет подход. Так, Говырин пояснял, что для предпринимателей практический смысл прост: в одном источнике будет видна собранная история полученной поддержки, включая меры по федеральным программам из утвержденного перечня, плюс поддержка от региона и муниципалитета. Для органов власти это будет база, чтобы сопоставлять меры, находить пересечения, корректировать состав программ и объемы финансирования по реальному спросу.
Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
Путин подписал закон о порядке внесения денег при банкротстве физлиц