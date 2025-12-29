Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России увеличат штрафы за навязывание потребителям дополнительных услуг - 29.12.2025
В России увеличат штрафы за навязывание потребителям дополнительных услуг
В России увеличат штрафы за навязывание потребителям дополнительных услуг - 29.12.2025, ПРАЙМ
В России увеличат штрафы за навязывание потребителям дополнительных услуг
Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до 500 тысяч рублей штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T11:04+0300
2025-12-29T11:04+0300
россия
владимир путин
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до 500 тысяч рублей штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям составляли от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч - для юридических. Законом увеличиваются штрафы за указанное правонарушение и составят: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; для юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
2025
россия, владимир путин
РОССИЯ, Владимир Путин
11:04 29.12.2025
 
В России увеличат штрафы за навязывание потребителям дополнительных услуг

Путин подписал закон об увеличении штрафов за навязывание услуг потребителям

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до 500 тысяч рублей штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Прежде штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям составляли от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч - для юридических.
Законом увеличиваются штрафы за указанное правонарушение и составят: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; для юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
Заголовок открываемого материала