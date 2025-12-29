https://1prime.ru/20251229/putin-866027708.html

В России увеличат штрафы за навязывание потребителям дополнительных услуг

Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до 500 тысяч рублей штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг.

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий до 500 тысяч рублей штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Прежде штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям составляли от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч - для юридических. Законом увеличиваются штрафы за указанное правонарушение и составят: для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; для юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

