В России увеличат штрафы за непредставление ходатайств в ФАС
В России увеличат штрафы за непредставление ходатайств в ФАС
2025-12-29T11:09+0300
общество
владимир путин
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении административной ответственности за непредставление в Федеральную антимонопольную службу ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством, или их представление с нарушениями. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, за непредставление в ФАС таких ходатайств, нарушение порядка и сроков их подачи, а также представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, штрафы для граждан составят 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц - 70-100 тысяч рублей, для юрлиц - 0,8-1 миллиона рублей. Ранее размеры таких штрафов для граждан составляли 1500-2500 рублей, для должностных лиц – 15-25 тысяч рублей, для юридических лиц – 300-500 тысяч рублей. С 1 января 2025 года размер государственной пошлины за рассмотрение антимонопольным органом таких ходатайств увеличился с 35 тысяч до 400 тысяч рублей. В результате прежние штрафы за непредставление ходатайств или нарушение срока и порядка их подачи были меньше, чем пошлина за их рассмотрение. Согласно сопроводительным документам, это могло "фактически нивелировать контроль за сделками экономической концентрации". Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
