Путин подписал закон об увеличении размера исполнительского сбора - 29.12.2025
Путин подписал закон об увеличении размера исполнительского сбора
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому размер исполнительского сбора увеличивается с 7% до 12%, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Исполнительский сбор устанавливается в размере 12% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 2 тысяч рублей с физлица, в том числе с индивидуального предпринимателя и 20 тысяч рублей с организации. В случае нарушения требований исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с физлиц устанавливается в размере 10 тысяч рублей, с организации - 100 тысяч рублей. Если должник нарушает требования исполнительного документа имущественного характера, за исключением исполнительного документа, содержащего требования о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба из-за преступления, о компенсации морального вреда, исполнительский сбор будет удерживаться в размере 11% от взысканной суммы или средств, причитающихся взыскателю от реализации имущества должника, в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа. При этом часть исполнительского сбора, составляющая 1% от его размера, будет взыскиваться после удовлетворения требований взыскателя в полном объеме. Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
11:19 29.12.2025
 
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому размер исполнительского сбора увеличивается с 7% до 12%, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Исполнительский сбор устанавливается в размере 12% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее 2 тысяч рублей с физлица, в том числе с индивидуального предпринимателя и 20 тысяч рублей с организации.
В случае нарушения требований исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с физлиц устанавливается в размере 10 тысяч рублей, с организации - 100 тысяч рублей.
Если должник нарушает требования исполнительного документа имущественного характера, за исключением исполнительного документа, содержащего требования о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба из-за преступления, о компенсации морального вреда, исполнительский сбор будет удерживаться в размере 11% от взысканной суммы или средств, причитающихся взыскателю от реализации имущества должника, в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа.
При этом часть исполнительского сбора, составляющая 1% от его размера, будет взыскиваться после удовлетворения требований взыскателя в полном объеме.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.
Заголовок открываемого материала