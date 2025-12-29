Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о подтверждении возраста через Max при покупке табака - 29.12.2025
Путин подписал закон о подтверждении возраста через Max при покупке табака
Путин подписал закон о подтверждении возраста через Max при покупке табака
2025-12-29T11:25+0300
бизнес
россия
владимир путин
госдума
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста с помощью платформы Max при покупке табака, алкоголя или энергетиков. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Он вносит в ряд федеральных законов точечные изменения, согласно которым с помощью Мах можно будет подтвердить возраст при покупке табака, алкоголя, энергетиков, а также информационной продукции; при реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения; при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий. Закон также вводит внесудебную блокировку сайтов с онлайн-продажами табака и кальянов. Кроме того, закон уточняет порядок регистрации доменных имен. Она будет осуществляться российскими юрлицами из перечней регистраторов доменных имен - за исключением регистрации доменных имен госорганов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений, госкомпаний. Их будут регистрировать некоммерческие компании из перечня правительства. При этом зарегистрировать доменное имя можно будет только после прохождения лицом, на которое регистрируется имя, идентификации ЕСИА, уточнял глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
2025
бизнес, россия, владимир путин, госдума
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Госдума
11:25 29.12.2025
 
Путин подписал закон о подтверждении возраста через Max при покупке табака

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРоссийский государственный флаг на фоне кремлевской башни
© РИА Новости . Алексей Никольский
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о подтверждении возраста с помощью платформы Max при покупке табака, алкоголя или энергетиков. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Он вносит в ряд федеральных законов точечные изменения, согласно которым с помощью Мах можно будет подтвердить возраст при покупке табака, алкоголя, энергетиков, а также информационной продукции; при реализации опасных газосодержащих товаров бытового назначения; при участии в лотереях и посещении зрелищных мероприятий.
Закон также вводит внесудебную блокировку сайтов с онлайн-продажами табака и кальянов.
Кроме того, закон уточняет порядок регистрации доменных имен. Она будет осуществляться российскими юрлицами из перечней регистраторов доменных имен - за исключением регистрации доменных имен госорганов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных унитарных предприятий, учреждений, госкомпаний. Их будут регистрировать некоммерческие компании из перечня правительства.
При этом зарегистрировать доменное имя можно будет только после прохождения лицом, на которое регистрируется имя, идентификации ЕСИА, уточнял глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Пассажир стоит возле остановки общественного транспорта на Комсомольской площади в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
В России запретят продажи вейпов и табака на остановках
