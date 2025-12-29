https://1prime.ru/20251229/putin-866028561.html
Путин подписал закон о государственных информационных системах
Путин подписал закон о государственных информационных системах - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о государственных информационных системах
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении видов и критериев государственных информационных систем (ГИС), соответствующий документ размещен... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T11:28+0300
2025-12-29T11:28+0300
2025-12-29T11:28+0300
технологии
россия
рф
владимир путин
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865953759_0:351:3015:2047_1920x0_80_0_0_5b88d440a29af74b503524a48b6d447e.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении видов и критериев государственных информационных систем (ГИС), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом устанавливаются виды государственных информационных систем – федеральные и региональные. Закрепляется перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для их создания. Также госорганы в целях организационного, информационного, документационного, финансового и технического обеспечения своей деятельности смогут создавать информационные системы, не являющиеся государственными. Такие информационные системы создаются на основании правовых актов государственных органов. Требования к порядку создания и эксплуатации иных информационных систем государственных органов установит правительство РФ. Для обеспечения создания и эксплуатации ГИС государственных органов допускается использование технических средств, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, доступ к которым предоставляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в порядке, установленном правительством РФ. Операторы ГИС государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений обязаны в порядке, определенном ФСБ России, обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, включая информирование его о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу содержащейся в указанных информационных системах информации. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
https://1prime.ru/20251229/putin-866023930.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1a/865953759_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_2cc07593960ed7e47f47c27c42da8f47.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, рф, владимир путин, фсб
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ФСБ
Путин подписал закон о государственных информационных системах
Путин подписал закон об установлении критериев государственных информационных систем
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении видов и критериев государственных информационных систем (ГИС), соответствующий документ размещен
на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливаются виды государственных информационных систем – федеральные и региональные. Закрепляется перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для их создания.
Также госорганы в целях организационного, информационного, документационного, финансового и технического обеспечения своей деятельности смогут создавать информационные системы, не являющиеся государственными. Такие информационные системы создаются на основании правовых актов государственных органов.
Требования к порядку создания и эксплуатации иных информационных систем государственных органов установит правительство РФ
.
Для обеспечения создания и эксплуатации ГИС государственных органов допускается использование технических средств, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, доступ к которым предоставляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в порядке, установленном правительством РФ.
Операторы ГИС государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений обязаны в порядке, определенном ФСБ
России, обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, включая информирование его о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу содержащейся в указанных информационных системах информации.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Путин подписал закон о порядке аренды госимущества для средств связи