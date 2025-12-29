Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о государственных информационных системах
Путин подписал закон о государственных информационных системах
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении видов и критериев государственных информационных систем (ГИС), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом устанавливаются виды государственных информационных систем – федеральные и региональные. Закрепляется перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для их создания. Также госорганы в целях организационного, информационного, документационного, финансового и технического обеспечения своей деятельности смогут создавать информационные системы, не являющиеся государственными. Такие информационные системы создаются на основании правовых актов государственных органов. Требования к порядку создания и эксплуатации иных информационных систем государственных органов установит правительство РФ. Для обеспечения создания и эксплуатации ГИС государственных органов допускается использование технических средств, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, доступ к которым предоставляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в порядке, установленном правительством РФ. Операторы ГИС государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений обязаны в порядке, определенном ФСБ России, обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, включая информирование его о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу содержащейся в указанных информационных системах информации. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
технологии, россия, рф, владимир путин, фсб
Технологии, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, ФСБ
11:28 29.12.2025
 
Путин подписал закон о государственных информационных системах

Путин подписал закон об установлении критериев государственных информационных систем

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении видов и критериев государственных информационных систем (ГИС), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом устанавливаются виды государственных информационных систем – федеральные и региональные. Закрепляется перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для их создания.
Также госорганы в целях организационного, информационного, документационного, финансового и технического обеспечения своей деятельности смогут создавать информационные системы, не являющиеся государственными. Такие информационные системы создаются на основании правовых актов государственных органов.
Требования к порядку создания и эксплуатации иных информационных систем государственных органов установит правительство РФ.
Для обеспечения создания и эксплуатации ГИС государственных органов допускается использование технических средств, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, доступ к которым предоставляется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в порядке, установленном правительством РФ.
Операторы ГИС государственных органов, государственных унитарных предприятий, государственных учреждений обязаны в порядке, определенном ФСБ России, обеспечивать взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ, включая информирование его о компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу содержащейся в указанных информационных системах информации.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
Мачта базовой станции сотовой связи. - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о порядке аренды госимущества для средств связи
