Путин подписал закон, расширяющий перечень заказчиков целевого набора
Путин подписал закон, расширяющий перечень заказчиков целевого набора
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому приоритетную возможность готовить специалистов в рамках целевого набора получили в том числе участники свободных экономических зон (СЭЗ), созданных на территории новых регионов. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Такую возможность получили участники СЭЗ в Крыму, Севастополе, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях; стратегические предприятия, сельхозпроизводители, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, производители лекарственных средств. Закон устанавливает приоритетный прием на целевые места для сельской молодежи, готовой после обучения вернуться в села и малые города. При этом выпускники агропромышленных классов будут в приоритете по приему на целевое обучение в вузы в том случае, если после обучения они вернутся работать в села и в малые города. Как сообщала журналистам вице-спикер Госдумы, автор закона Ирина Яровая, таким образом повышается привлекательность этих профессий для выпускников и заинтересованность работодателей, создаются стимулы к развитию новых территорий и стратегически важных отраслей. По словам Яровой, новый открытый механизм целевого набора, который вступил в силу с 2024 года, показал свою востребованность и эффективность.
