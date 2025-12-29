Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам разрешили устанавливать самозапрет на участие в азартных играх - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/putin-866028986.html
Россиянам разрешили устанавливать самозапрет на участие в азартных играх
Россиянам разрешили устанавливать самозапрет на участие в азартных играх - 29.12.2025, ПРАЙМ
Россиянам разрешили устанавливать самозапрет на участие в азартных играх
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам РФ с 1 сентября 2026 года устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Документ... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T11:35+0300
2025-12-29T11:35+0300
общество
россия
рф
владимир путин
максим топилин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам РФ с 1 сентября 2026 года устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон с сентября следующего года предоставляет россиянам возможность установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого они должны направить в единый регулятор азартных игр заявление о включении в перечень физлиц, отказавшихся от участия в таких играх, который тот будет вести. Причем срок отказа не может составлять менее 12 месяцев, а само заявление не может быть отозвано. В заявлении также должны быть указаны реквизиты банковского счета гражданина для перечисления ему денежных средств, которые он поставил при заключении пари на события, которые еще не наступили, или выиграл, но не получил, до введения самозапрета. Гражданин исключается из перечня "отказников" по истечении указанного им самим срока, либо на основании заявления об исключении из перечня - но подать его можно не ранее чем через год после включения в перечень. Заявления о включении в перечень и об исключении из него можно будет подать через МФЦ или портал госуслуг. Закон запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от граждан, включенных в этот перечень, а казино и залам игровых автоматов - выдавать таким "отказникам" обменные знаки (фишки, жетоны и т. п.) в обмен на деньги, а также деньги в обмен на такие знаки. Запрещается также допускать таких граждан в игорные заведения; заключать с ними основанные на риске соглашения о выигрыше; направлять им рекламу, связанную с азартными играми. Заключение соглашения о выигрыше между двумя или несколькими участниками азартных игр, если хоть один из них включен в перечень "отказников", также не допускается. Организаторы азартных игр будут обязаны разработать и утвердить положение об ответственной игре, разъясняющее порядок отказа от участия в таких играх. Положение должно размещаться в доступном для посетителей игорных заведений месте, а также на официальном сайте организатора. Новые правила помогут россиянам снизить риск возникновения игровой зависимости, позволив им взять под контроль свои азартные привычки, подчеркивал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
https://1prime.ru/20251229/putin-866028430.html
https://1prime.ru/20251229/putin-866026424.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, рф, владимир путин, максим топилин, госдума
Общество , РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Максим Топилин, Госдума
11:35 29.12.2025
 
Россиянам разрешили устанавливать самозапрет на участие в азартных играх

Путин подписал закон о б установлении самозапрета на участие в азартных играх

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам РФ с 1 сентября 2026 года устанавливать самозапрет на участие в азартных играх. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон с сентября следующего года предоставляет россиянам возможность установить самозапрет на участие в азартных играх в букмекерских конторах, тотализаторах, казино и залах игровых автоматов. Для этого они должны направить в единый регулятор азартных игр заявление о включении в перечень физлиц, отказавшихся от участия в таких играх, который тот будет вести.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о подтверждении возраста через Max при покупке табака
11:25
Причем срок отказа не может составлять менее 12 месяцев, а само заявление не может быть отозвано. В заявлении также должны быть указаны реквизиты банковского счета гражданина для перечисления ему денежных средств, которые он поставил при заключении пари на события, которые еще не наступили, или выиграл, но не получил, до введения самозапрета.
Гражданин исключается из перечня "отказников" по истечении указанного им самим срока, либо на основании заявления об исключении из перечня - но подать его можно не ранее чем через год после включения в перечень. Заявления о включении в перечень и об исключении из него можно будет подать через МФЦ или портал госуслуг.
Закон запрещает букмекерским конторам и тотализаторам принимать ставки от граждан, включенных в этот перечень, а казино и залам игровых автоматов - выдавать таким "отказникам" обменные знаки (фишки, жетоны и т. п.) в обмен на деньги, а также деньги в обмен на такие знаки.
Запрещается также допускать таких граждан в игорные заведения; заключать с ними основанные на риске соглашения о выигрыше; направлять им рекламу, связанную с азартными играми. Заключение соглашения о выигрыше между двумя или несколькими участниками азартных игр, если хоть один из них включен в перечень "отказников", также не допускается.
Организаторы азартных игр будут обязаны разработать и утвердить положение об ответственной игре, разъясняющее порядок отказа от участия в таких играх. Положение должно размещаться в доступном для посетителей игорных заведений месте, а также на официальном сайте организатора.
Новые правила помогут россиянам снизить риск возникновения игровой зависимости, позволив им взять под контроль свои азартные привычки, подчеркивал председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
В России ужесточили правила выдачи микрозаймов гражданам
10:34
 
ОбществоРОССИЯРФВладимир ПутинМаксим ТопилинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала