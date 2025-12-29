В России усилят контроль за инвестпрограммами в сфере ЖКХ

https://1prime.ru/20251229/putin-866029305.html

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение эффективности и прозрачности инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Глава государства ранее поручал правительству РФ обеспечить ускорение программ модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах и привлечение на эти цели 4,5 триллионов рублей до 2030 года. Новый закон обязывает ресурсоснабжающие организации (РСО) в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения утверждать инвестиционные программы. Ранее такая обязанность не была законодательно закреплена. Согласно сопроводительным документам к закону, утвержденные инвестиционные программы имеют только 6% организаций в сфере теплоснабжения, 2,5% - в сфере водоснабжения и 4% - в сфере водоотведения. Одновременно расширяется перечень мероприятий, включаемых в инвестиционную программу РСО, и вводится обязательное целевое использование амортизации, учитываемой в тарифах. Амортизационные отчисления, учитываемые в тарифах в соответствующих сферах ЖКХ, в обязательном порядке должны будут направляться на финансирование инвестпрограмм РСО. Для целевого использования таких отчислений в программах будут определены направления, на которые они могут расходоваться. При этом предусмотрена возможность направлять эти отчисления на возврат привлеченных внешних инвестиций, финансирование мероприятий по ликвидации аварий и стихийных бедствий, финансирование инвестпрограмм будущих периодов. Сейчас при установлении тарифов учитываются инвестиционные ресурсы, не используемые целевым образом. Так, по данным единой информационно-аналитической системы ФАС России, 50% амортизации, включаемой в тарифы, идет не на инвестиции в РСО. Кроме того, закон вводит механизм регуляторных соглашений в сфере теплоснабжения и донастраивает этот механизм в сфере водоснабжения. Это необходимо для создания стабильных условий в регулируемых видах деятельности, привлечения частных инвестиций и предоставления возможности регионам и муниципалитетам оказывать меры бюджетной поддержки РСО. Заключение регуляторных соглашений будет добровольным. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, для который установлен иной срок. Согласно этим положениям, с 1 января 2027 года утратят силу действующие статьи законов о теплоснабжении, о водоснабжении и водоотведении, касающиеся перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами власти субъекта РФ.

