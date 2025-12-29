https://1prime.ru/20251229/putin-866029475.html

Путин подписал закон о правилах проведения имущественных торгов

Путин подписал закон о правилах проведения имущественных торгов

2025-12-29T11:46+0300

россия

рф

владимир путин

госдума

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об унификации процедуры проведения имущественных торгов, позволяющий проводить их по единым правилам. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов Документ был подготовлен по поручению президента России и направлен на повышение уровня конкуренции на торгах, обеспечение равного доступа к государственному и муниципальному имуществу, снижение издержек участников торгов. Он унифицирует с 1 июля 2026 года процедуры допуска к участию в имущественных торгах и устанавливает единый порядок их организации и проведения. Как пояснял журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, смысл изменений сводится к тому, что в федеральном регулировании закрепится единый порядок проведения процедур торгов и участия предпринимателей в таких торгах. Законом вводятся базовые ориентиры для самих торгов: от принципов проведения до минимальных сроков размещения извещения о торгах. Отдельный акцент делается на переход к электронному формату. Согласно закону, торги будут проводиться на электронных площадках, определенных правительством РФ. Информация о заключенном договоре будет включаться в государственную информационную систему "Торги". А для фиксации нарушений в ходе торгов будет использоваться государственная информационная система "Независимый регистратор", которая уже применяется при проведении госзакупок. Одновременно определяются полномочия организатора торгов и оператора электронной площадки. Участники торгов будут вносить задаток, если федеральными законами не предусмотрен иной способ обеспечения заявки на участие в них. При этом закрепляется положение о недопустимости взимания платы за участие в торгах в пользу оператора электронной площадки. Также вводится обязанность заключать договор с участником торгов, занявшим второе место, если победитель уклоняется от заключения договора. Помимо этого, определяются случаи, когда торги признаются несостоявшимися. А также вводится десятидневный мораторий на заключение договора по итогам торгов, чтобы заинтересованные лица могли обжаловать результаты торгов в антимонопольном органе. Торги, решения о проведении которых были приняты до 1 июля 2026 года, будут проводиться в порядке, действующем до этой даты. С 1 января 2027 года при проведении электронных торгов на сайте торгов и электронной площадке будет осуществляться мониторинг доступности (работоспособности) электронной площадки; фиксация, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий или бездействия участников и организатора торгов, оператора электронной площадки. ФАС России ранее обращала внимание, что в настоящее время правила проведения отраслевых торгов регламентируют свыше 50 нормативных правовых актов. При этом большинство регламентирующих актов не предусматривают проведения торгов в электронной форме. Многообразие подходов и процедур может усложнять процесс торгов и снижать конкуренцию, что приводит к недополучению средств бюджетами всех уровней, отмечало ведомство. Принятие закона позволит упростить процедуру предоставления имущества, снизить количество нарушений, увеличить поступления от реализованного имущества в бюджеты всех уровней и обеспечит возможность планировать их объем, считает ФАС.

рф

2025

