Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал закон о правилах проведения имущественных торгов - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/putin-866029475.html
Путин подписал закон о правилах проведения имущественных торгов
Путин подписал закон о правилах проведения имущественных торгов - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о правилах проведения имущественных торгов
Президент России Владимир Путин подписал закон об унификации процедуры проведения имущественных торгов, позволяющий проводить их по единым правилам... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T11:46+0300
2025-12-29T11:46+0300
россия
рф
владимир путин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об унификации процедуры проведения имущественных торгов, позволяющий проводить их по единым правилам. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов Документ был подготовлен по поручению президента России и направлен на повышение уровня конкуренции на торгах, обеспечение равного доступа к государственному и муниципальному имуществу, снижение издержек участников торгов. Он унифицирует с 1 июля 2026 года процедуры допуска к участию в имущественных торгах и устанавливает единый порядок их организации и проведения. Как пояснял журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, смысл изменений сводится к тому, что в федеральном регулировании закрепится единый порядок проведения процедур торгов и участия предпринимателей в таких торгах. Законом вводятся базовые ориентиры для самих торгов: от принципов проведения до минимальных сроков размещения извещения о торгах. Отдельный акцент делается на переход к электронному формату. Согласно закону, торги будут проводиться на электронных площадках, определенных правительством РФ. Информация о заключенном договоре будет включаться в государственную информационную систему "Торги". А для фиксации нарушений в ходе торгов будет использоваться государственная информационная система "Независимый регистратор", которая уже применяется при проведении госзакупок. Одновременно определяются полномочия организатора торгов и оператора электронной площадки. Участники торгов будут вносить задаток, если федеральными законами не предусмотрен иной способ обеспечения заявки на участие в них. При этом закрепляется положение о недопустимости взимания платы за участие в торгах в пользу оператора электронной площадки. Также вводится обязанность заключать договор с участником торгов, занявшим второе место, если победитель уклоняется от заключения договора. Помимо этого, определяются случаи, когда торги признаются несостоявшимися. А также вводится десятидневный мораторий на заключение договора по итогам торгов, чтобы заинтересованные лица могли обжаловать результаты торгов в антимонопольном органе. Торги, решения о проведении которых были приняты до 1 июля 2026 года, будут проводиться в порядке, действующем до этой даты. С 1 января 2027 года при проведении электронных торгов на сайте торгов и электронной площадке будет осуществляться мониторинг доступности (работоспособности) электронной площадки; фиксация, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий или бездействия участников и организатора торгов, оператора электронной площадки. ФАС России ранее обращала внимание, что в настоящее время правила проведения отраслевых торгов регламентируют свыше 50 нормативных правовых актов. При этом большинство регламентирующих актов не предусматривают проведения торгов в электронной форме. Многообразие подходов и процедур может усложнять процесс торгов и снижать конкуренцию, что приводит к недополучению средств бюджетами всех уровней, отмечало ведомство. Принятие закона позволит упростить процедуру предоставления имущества, снизить количество нарушений, увеличить поступления от реализованного имущества в бюджеты всех уровней и обеспечит возможность планировать их объем, считает ФАС.
https://1prime.ru/20251228/chaty-865997888.html
https://1prime.ru/20251229/putin-866027995.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_ffe374d028a917eb154f6c668e2ee23c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, владимир путин, госдума
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Госдума
11:46 29.12.2025
 
Путин подписал закон о правилах проведения имущественных торгов

Путин подписал закон о единых правилах проведения имущественных торгов

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон об унификации процедуры проведения имущественных торгов, позволяющий проводить их по единым правилам. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов
Документ был подготовлен по поручению президента России и направлен на повышение уровня конкуренции на торгах, обеспечение равного доступа к государственному и муниципальному имуществу, снижение издержек участников торгов. Он унифицирует с 1 июля 2026 года процедуры допуска к участию в имущественных торгах и устанавливает единый порядок их организации и проведения.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Путин подписал закон о домовых чатах жильцов многоквартирных домов в МAX
Вчера, 15:05
Как пояснял журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, смысл изменений сводится к тому, что в федеральном регулировании закрепится единый порядок проведения процедур торгов и участия предпринимателей в таких торгах. Законом вводятся базовые ориентиры для самих торгов: от принципов проведения до минимальных сроков размещения извещения о торгах. Отдельный акцент делается на переход к электронному формату.
Согласно закону, торги будут проводиться на электронных площадках, определенных правительством РФ. Информация о заключенном договоре будет включаться в государственную информационную систему "Торги". А для фиксации нарушений в ходе торгов будет использоваться государственная информационная система "Независимый регистратор", которая уже применяется при проведении госзакупок.
Одновременно определяются полномочия организатора торгов и оператора электронной площадки. Участники торгов будут вносить задаток, если федеральными законами не предусмотрен иной способ обеспечения заявки на участие в них. При этом закрепляется положение о недопустимости взимания платы за участие в торгах в пользу оператора электронной площадки.
Также вводится обязанность заключать договор с участником торгов, занявшим второе место, если победитель уклоняется от заключения договора. Помимо этого, определяются случаи, когда торги признаются несостоявшимися. А также вводится десятидневный мораторий на заключение договора по итогам торгов, чтобы заинтересованные лица могли обжаловать результаты торгов в антимонопольном органе.
Торги, решения о проведении которых были приняты до 1 июля 2026 года, будут проводиться в порядке, действующем до этой даты. С 1 января 2027 года при проведении электронных торгов на сайте торгов и электронной площадке будет осуществляться мониторинг доступности (работоспособности) электронной площадки; фиксация, включая видеофиксацию, в режиме реального времени действий или бездействия участников и организатора торгов, оператора электронной площадки.
ФАС России ранее обращала внимание, что в настоящее время правила проведения отраслевых торгов регламентируют свыше 50 нормативных правовых актов. При этом большинство регламентирующих актов не предусматривают проведения торгов в электронной форме. Многообразие подходов и процедур может усложнять процесс торгов и снижать конкуренцию, что приводит к недополучению средств бюджетами всех уровней, отмечало ведомство.
Принятие закона позволит упростить процедуру предоставления имущества, снизить количество нарушений, увеличить поступления от реализованного имущества в бюджеты всех уровней и обеспечит возможность планировать их объем, считает ФАС.
Здание ФАС России - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
В России увеличат штрафы за непредставление ходатайств в ФАС
11:09
 
РОССИЯРФВладимир ПутинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала