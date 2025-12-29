https://1prime.ru/20251229/putin-866029642.html

В России разрешили строить гостиницы на сельхозземлях виноделов

В России разрешили строить гостиницы на сельхозземлях виноделов - 29.12.2025, ПРАЙМ

В России разрешили строить гостиницы на сельхозземлях виноделов

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий строить гостиницы для сельского туризма на сельхозземлях винодельческих хозяйств. Документ размещен... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T11:50+0300

2025-12-29T11:50+0300

2025-12-29T11:50+0300

бизнес

туризм

владимир путин

максим топилин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0f/864562160_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_3063dbce196703808fb8800e6832323a.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий строить гостиницы для сельского туризма на сельхозземлях винодельческих хозяйств. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разрешает винодельческим и виноградарским хозяйствам на своих или арендуемых сельхозземлях строить, реконструировать и эксплуатировать объекты, предназначенные для виноградарства и (или) производства продукции виноделия. Строительство жилых зданий и помещений, общежитий и садовых домов на сельхозземлях с виноградниками не допускается. При этом на землях винодельческих хозяйств можно возводить и эксплуатировать объекты, предназначенные для оказания услуг сельского туризма, например, гостиницы – но при условии строительства или наличия на соответствующем земельном участке "объекта капитального строительства для производства продукции виноделия, включающего в себя технологические операции первичного виноделия". Строительство, реконструкция и эксплуатация виноделен и объектов для оказания услуг сельского туризма возможна лишь при одновременном соблюдении ряда условий. Земельный участок должен быть включен в федеральный реестр виноградопригодных земель, а в его границах должно находиться одно или несколько виноградных насаждений, включенных в соответствующий федеральный реестр. Такие насаждения должны использоваться для производства продукции виноградарства, на которую получен сертификат качества. При этом площадь земельного участка должна быть не менее 5 гектаров, а плотность виноградных насаждений на нем - не менее 2222 виноградных кустов на один гектар. Если в процессе строительства, реконструкции или эксплуатации площадь или плотность насаждений уменьшится, то в течение года виноградник нужно будет восстановить. Кроме того, общая площадь застройки под винодельнями и туристическими объектами не должна превышать 0,5% площади расположенных на участке виноградных насаждений и 2 тысяч квадратных метров в целом. В строящемся здании, строении, сооружении должно быть не более трех надземных этажей, а его высота не может превышать 15 метров. Раздел и перераспределение земельного участка, на котором расположены винодельни и туристические объекты, а также выдел из него земельного участка не допускаются, за исключением случаев изъятия для государственных и муниципальных нужд. Собственники не вправе отчуждать их отдельно друг от друга, а также от участка, на котором они расположены. Как пояснял РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, требования к виноградарским и винодельческим хозяйствам, а также к объектам сельского туризма, направлены на защиту сельскохозяйственных угодий и виноградников от нецелевого использования. Соблюдение этих требований позволит сохранить уникальный ландшафт винодельческих регионов. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

https://1prime.ru/20251229/putin-866022435.html

https://1prime.ru/20251217/turizm-865649994.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, владимир путин, максим топилин, госдума