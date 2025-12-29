Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России разрешили строить гостиницы на сельхозземлях виноделов - 29.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251229/putin-866029642.html
В России разрешили строить гостиницы на сельхозземлях виноделов
В России разрешили строить гостиницы на сельхозземлях виноделов - 29.12.2025, ПРАЙМ
В России разрешили строить гостиницы на сельхозземлях виноделов
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий строить гостиницы для сельского туризма на сельхозземлях винодельческих хозяйств. Документ размещен... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T11:50+0300
2025-12-29T11:50+0300
бизнес
туризм
владимир путин
максим топилин
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0f/864562160_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_3063dbce196703808fb8800e6832323a.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий строить гостиницы для сельского туризма на сельхозземлях винодельческих хозяйств. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон разрешает винодельческим и виноградарским хозяйствам на своих или арендуемых сельхозземлях строить, реконструировать и эксплуатировать объекты, предназначенные для виноградарства и (или) производства продукции виноделия. Строительство жилых зданий и помещений, общежитий и садовых домов на сельхозземлях с виноградниками не допускается. При этом на землях винодельческих хозяйств можно возводить и эксплуатировать объекты, предназначенные для оказания услуг сельского туризма, например, гостиницы – но при условии строительства или наличия на соответствующем земельном участке "объекта капитального строительства для производства продукции виноделия, включающего в себя технологические операции первичного виноделия". Строительство, реконструкция и эксплуатация виноделен и объектов для оказания услуг сельского туризма возможна лишь при одновременном соблюдении ряда условий. Земельный участок должен быть включен в федеральный реестр виноградопригодных земель, а в его границах должно находиться одно или несколько виноградных насаждений, включенных в соответствующий федеральный реестр. Такие насаждения должны использоваться для производства продукции виноградарства, на которую получен сертификат качества. При этом площадь земельного участка должна быть не менее 5 гектаров, а плотность виноградных насаждений на нем - не менее 2222 виноградных кустов на один гектар. Если в процессе строительства, реконструкции или эксплуатации площадь или плотность насаждений уменьшится, то в течение года виноградник нужно будет восстановить. Кроме того, общая площадь застройки под винодельнями и туристическими объектами не должна превышать 0,5% площади расположенных на участке виноградных насаждений и 2 тысяч квадратных метров в целом. В строящемся здании, строении, сооружении должно быть не более трех надземных этажей, а его высота не может превышать 15 метров. Раздел и перераспределение земельного участка, на котором расположены винодельни и туристические объекты, а также выдел из него земельного участка не допускаются, за исключением случаев изъятия для государственных и муниципальных нужд. Собственники не вправе отчуждать их отдельно друг от друга, а также от участка, на котором они расположены. Как пояснял РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, требования к виноградарским и винодельческим хозяйствам, а также к объектам сельского туризма, направлены на защиту сельскохозяйственных угодий и виноградников от нецелевого использования. Соблюдение этих требований позволит сохранить уникальный ландшафт винодельческих регионов. Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
https://1prime.ru/20251229/putin-866022435.html
https://1prime.ru/20251217/turizm-865649994.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/0f/864562160_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_0414a392acf70d3a7cc6992964f3e8a1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, владимир путин, максим топилин, госдума
Бизнес, Туризм, Владимир Путин, Максим Топилин, Госдума
11:50 29.12.2025
 
В России разрешили строить гостиницы на сельхозземлях виноделов

Путин подписал закон о разрешении строить гостиницы на сельхозземлях виноделов

© РИА Новости . Сергей ПятаковВиноградники и осенняя лоза. Винодельня в станице Смоленской
Виноградники и осенняя лоза. Винодельня в станице Смоленской - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Виноградники и осенняя лоза. Винодельня в станице Смоленской. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий строить гостиницы для сельского туризма на сельхозземлях винодельческих хозяйств. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон разрешает винодельческим и виноградарским хозяйствам на своих или арендуемых сельхозземлях строить, реконструировать и эксплуатировать объекты, предназначенные для виноградарства и (или) производства продукции виноделия. Строительство жилых зданий и помещений, общежитий и садовых домов на сельхозземлях с виноградниками не допускается.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Путин подписал закон о повышении порога сделок с недвижимым имуществом
09:26
При этом на землях винодельческих хозяйств можно возводить и эксплуатировать объекты, предназначенные для оказания услуг сельского туризма, например, гостиницы – но при условии строительства или наличия на соответствующем земельном участке "объекта капитального строительства для производства продукции виноделия, включающего в себя технологические операции первичного виноделия".
Строительство, реконструкция и эксплуатация виноделен и объектов для оказания услуг сельского туризма возможна лишь при одновременном соблюдении ряда условий. Земельный участок должен быть включен в федеральный реестр виноградопригодных земель, а в его границах должно находиться одно или несколько виноградных насаждений, включенных в соответствующий федеральный реестр.
Такие насаждения должны использоваться для производства продукции виноградарства, на которую получен сертификат качества. При этом площадь земельного участка должна быть не менее 5 гектаров, а плотность виноградных насаждений на нем - не менее 2222 виноградных кустов на один гектар. Если в процессе строительства, реконструкции или эксплуатации площадь или плотность насаждений уменьшится, то в течение года виноградник нужно будет восстановить.
Кроме того, общая площадь застройки под винодельнями и туристическими объектами не должна превышать 0,5% площади расположенных на участке виноградных насаждений и 2 тысяч квадратных метров в целом. В строящемся здании, строении, сооружении должно быть не более трех надземных этажей, а его высота не может превышать 15 метров.
Раздел и перераспределение земельного участка, на котором расположены винодельни и туристические объекты, а также выдел из него земельного участка не допускаются, за исключением случаев изъятия для государственных и муниципальных нужд. Собственники не вправе отчуждать их отдельно друг от друга, а также от участка, на котором они расположены.
Как пояснял РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, требования к виноградарским и винодельческим хозяйствам, а также к объектам сельского туризма, направлены на защиту сельскохозяйственных угодий и виноградников от нецелевого использования. Соблюдение этих требований позволит сохранить уникальный ландшафт винодельческих регионов.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Виноградники винодельческого завода - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Гостиницы для сельского туризма появятся лишь на землях виноделов
17 декабря, 20:19
 
БизнесТуризмВладимир ПутинМаксим ТопилинГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала