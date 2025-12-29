https://1prime.ru/20251229/putin-866029829.html

Путин подписал закон о квоте для самозанятых таксистов

Путин подписал закон о квоте для самозанятых таксистов - 29.12.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о квоте для самозанятых таксистов

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении 25%-ной региональной квоты для личных автомобилей самозанятых таксистов, не соответствующих... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T12:00+0300

2025-12-29T12:00+0300

2025-12-29T12:00+0300

бизнес

лнр

запорожская область

дальний восток

владимир путин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860702520_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7a14445523c54a6c07a6501e7b8dcadc.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении 25%-ной региональной квоты для личных автомобилей самозанятых таксистов, не соответствующих требованиям локализации, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Принятым законом вводится региональная квота в размере 25% для личных транспортных средств самозанятых таксистов, не соответствующих уровню локализации. Предусматривается, что обязанность использовать только транспортные средства, которые находятся в региональном реестре такси до 1 января 2033 года, соответствующие требованиям локализации, не будет распространяться на таксистов-частников. Добавляется, что уполномоченные органы ежеквартально не позднее первого числа третьего месяца квартала должны размещать на своих официальных интернет-сайтах информацию о нераспределенном объеме квоты. Документом также меняется правило выдачи разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси таким образом, что самозанятые таксисты смогут работать в любом регионе России, а не только по месту регистрации. Также для ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей предусматривается переходный период до 1 марта 2030 года для включения автомобилей в региональный реестр такси. С указанной даты в реестр будут попадать только автомобили российской сборки, соответствующие требованиям локализации. Ранее исключение было сделано для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Сам закон о локализации автомобилей для такси вступит в силу в России 1 марта 2026 года. Кроме того, законом устанавливается обязательное требование наличия сертифицированного детского кресла при перевозке детей. Как ранее рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, введение квоты 25% для личных автомобилей, не соответствующих требованиям локализации, позволит сохранить в "легальном поле" сотни тысяч самозанятых. Парламентарий подчеркивал, что это не отмена требований локализации, а разумный переходный период, который даст время на плановое обновление парка. В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в такси. Закон заработает с 1 марта 2026 года. При этом требования к машинам такси по локализации не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет работать и после вступления закона в силу.

https://1prime.ru/20251229/putin-866022711.html

лнр

запорожская область

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, лнр, запорожская область, дальний восток, владимир путин, госдума