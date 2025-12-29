https://1prime.ru/20251229/putin-866032383.html

Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах

Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах - 29.12.2025, ПРАЙМ

Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах

29.12.2025

МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подписал пакет законов, в том числе о возрасте принесения присяги, внешнем виде герба России, новой памятной дате и повышении штрафов. Внутренняя политика"Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".Экономика и социальная сфераС 1 октября 2026 года одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью свыше 200 процентов годовых каждый, а с 1 апреля 2027 года — лишь один договор займа с полной стоимостью более 100 процентов годовых. При этом при получении нового займа вводится период охлаждения в три дня после погашения старого.Наказания и штрафыДдля должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

