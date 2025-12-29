Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах - 29.12.2025
Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах
Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах
Президент Владимир Путин подписал пакет законов, в том числе о возрасте принесения присяги, внешнем виде герба России, новой памятной дате и повышении штрафов. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T12:43+0300
2025-12-29T12:43+0300
общество
владимир путин
политика
россия
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подписал пакет законов, в том числе о возрасте принесения присяги, внешнем виде герба России, новой памятной дате и повышении штрафов. Внутренняя политика"Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".Экономика и социальная сфераС 1 октября 2026 года одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью свыше 200 процентов годовых каждый, а с 1 апреля 2027 года — лишь один договор займа с полной стоимостью более 100 процентов годовых. При этом при получении нового займа вводится период охлаждения в три дня после погашения старого.Наказания и штрафыДдля должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
общество, владимир путин, политика, россия
Общество , Владимир Путин, политика, РОССИЯ
12:43 29.12.2025
 
Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах

Путин подписал несколько десятков законов в социальной и экономической сферах

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подписал пакет законов, в том числе о возрасте принесения присяги, внешнем виде герба России, новой памятной дате и повышении штрафов.

Внутренняя политика

  • Возраст принесения присяги гражданина России снижается с 18 до 14 лет.
  • 19 апреля станет Днем памяти жертв геноцида советского народа.
  • В России больше не будут исполняться постановления иностранных судов.
  • Военные суды получили право рассматривать дела о преступлениях, совершенных бойцами без гражданства.
  • Вводится особый порядок возврата земельных участков жителям Белгородской, Брянской и Курской областей.
  • Cотрудники Следственного комитета и прокуратуры, исполнявшие служебные обязанности в условиях специальной военной операции, будут получать статус ветерана боевых действий.
  • Герб России будут изображать только с крестами:
"Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".
Президент Владимир Путин
В России освободили госслужащих от ежегодных деклараций с 1 января
Вчера, 17:35

Экономика и социальная сфера

  • Пенсии за выслугу лет смогут получать люди, служившие в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий других государств.
  • Вводится 25-процентная региональная квота для личных автомобилей самозанятых таксистов, не соответствующих требованиям локализации.
  • В России появится реестр автогрузоперевозчиков.
  • Вводятся электронные зачетки и студенческие билеты, они будут доступны портале "Госуслуги".
  • С сентября 2026 года россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.
  • Подтвердить возраст при покупке табака, алкоголя или энергетиков можно будет с помощью платформы Max.
  • Ужесточаются правила выдачи микрозаймов:

С 1 октября 2026 года одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью свыше 200 процентов годовых каждый, а с 1 апреля 2027 года — лишь один договор займа с полной стоимостью более 100 процентов годовых. При этом при получении нового займа вводится период охлаждения в три дня после погашения старого.

Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Путин подписал закон о штрафах за нарушение требований к сетям связи
Вчера, 15:59

Наказания и штрафы

  • Наказание за дезертирство для бывших заключенных увеличивается до 20 лет лишения свободы.
  • Запрещается переводить осужденных экстремистов, иностранцев и лиц без гражданства из одной колонии в другую.
  • Запрещается продажа вейпов и табака на остановках общественного транспорта.
  • Вводятся штрафы за неправильную тонировку временно ввезенных автомобилей.
  • Изготовителей, продавцов или импортеров товара не будут штрафовать за неудовлетворение требований потребителя, если это произошло по вине их контрагентов или самого потребителя.
  • Смягчается наказание за нарушение норм беспошлинного ввоза табачных изделий и алкоголя — вместо кратного административного штрафа для физлиц вводится фиксированный штраф от пяти до 20 тысяч рублей.
  • Вводятся штрафы до 30 тысяч рублей за нарушение правил содействия МВД при оказании услуг в сфере миграции.
  • Повышаются штрафы за неправильную перевозку детей.
  • Увеличиваются штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг:

Ддля должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 28.12.2025
Путин подписал закон о выкупе долей в ООО
Вчера, 18:45
 
ОбществоВладимир ПутинполитикаРОССИЯ
 
 
