Путин подписал пакет законов в социальной и экономической сферах
Путин подписал несколько десятков законов в социальной и экономической сферах
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Президент Владимир Путин подписал пакет законов, в том числе о возрасте принесения присяги, внешнем виде герба России, новой памятной дате и повышении штрафов.
Внутренняя политика
- Возраст принесения присяги гражданина России снижается с 18 до 14 лет.
- 19 апреля станет Днем памяти жертв геноцида советского народа.
- В России больше не будут исполняться постановления иностранных судов.
- Военные суды получили право рассматривать дела о преступлениях, совершенных бойцами без гражданства.
- Вводится особый порядок возврата земельных участков жителям Белгородской, Брянской и Курской областей.
- Cотрудники Следственного комитета и прокуратуры, исполнявшие служебные обязанности в условиях специальной военной операции, будут получать статус ветерана боевых действий.
- Герб России будут изображать только с крестами:
"Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами".
Экономика и социальная сфера
- Пенсии за выслугу лет смогут получать люди, служившие в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий других государств.
- Вводится 25-процентная региональная квота для личных автомобилей самозанятых таксистов, не соответствующих требованиям локализации.
- В России появится реестр автогрузоперевозчиков.
- Вводятся электронные зачетки и студенческие билеты, они будут доступны портале "Госуслуги".
- С сентября 2026 года россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх.
- Подтвердить возраст при покупке табака, алкоголя или энергетиков можно будет с помощью платформы Max.
- Ужесточаются правила выдачи микрозаймов:
С 1 октября 2026 года одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью свыше 200 процентов годовых каждый, а с 1 апреля 2027 года — лишь один договор займа с полной стоимостью более 100 процентов годовых. При этом при получении нового займа вводится период охлаждения в три дня после погашения старого.
Наказания и штрафы
- Наказание за дезертирство для бывших заключенных увеличивается до 20 лет лишения свободы.
- Запрещается переводить осужденных экстремистов, иностранцев и лиц без гражданства из одной колонии в другую.
- Запрещается продажа вейпов и табака на остановках общественного транспорта.
- Вводятся штрафы за неправильную тонировку временно ввезенных автомобилей.
- Изготовителей, продавцов или импортеров товара не будут штрафовать за неудовлетворение требований потребителя, если это произошло по вине их контрагентов или самого потребителя.
- Смягчается наказание за нарушение норм беспошлинного ввоза табачных изделий и алкоголя — вместо кратного административного штрафа для физлиц вводится фиксированный штраф от пяти до 20 тысяч рублей.
- Вводятся штрафы до 30 тысяч рублей за нарушение правил содействия МВД при оказании услуг в сфере миграции.
- Повышаются штрафы за неправильную перевозку детей.
- Увеличиваются штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг:
Ддля должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; для юридических лиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.