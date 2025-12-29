Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поддержал идею о распространении эксперимента с ИИ в ведомствах - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин поддержал идею о распространении эксперимента с ИИ в ведомствах
Путин поддержал идею о распространении эксперимента с ИИ в ведомствах - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин поддержал идею о распространении эксперимента с ИИ в ведомствах
Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных во всех 44 ведомствах. | 29.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных во всех 44 ведомствах. В понедельник глава государства принял в Кремле губернатора Московской области Андрея Воробьева, который возглавляет комиссию Госсовета "Экономика данных". Воробьев сообщил, что эксперимент по внедрению искусственного интеллекта увенчался успехом, и предложил распространить его на все 44 ведомства. "Давайте так и сделаем", - сказал Путин. Как рассказал Воробьев, эксперимент позволил два раза снизить отчетность документов. Распространение такой практики на все ведомства, по словам Воробьева, позволит регионам меньше отчитываться, а федеральным органам власти – получать то, что необходимо, и, соответственно, иметь данные в цифровом виде.
технологии, россия, московская область, андрей воробьев, владимир путин, госсовет
Технологии, РОССИЯ, Московская область, Андрей Воробьев, Владимир Путин, Госсовет
14:35 29.12.2025
 
Путин поддержал идею о распространении эксперимента с ИИ в ведомствах

Путин поддержал идею распространения эксперимента с ИИ по сбору данных на 44 ведомства

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных во всех 44 ведомствах.
В понедельник глава государства принял в Кремле губернатора Московской области Андрея Воробьева, который возглавляет комиссию Госсовета "Экономика данных". Воробьев сообщил, что эксперимент по внедрению искусственного интеллекта увенчался успехом, и предложил распространить его на все 44 ведомства.
"Давайте так и сделаем", - сказал Путин.
Как рассказал Воробьев, эксперимент позволил два раза снизить отчетность документов. Распространение такой практики на все ведомства, по словам Воробьева, позволит регионам меньше отчитываться, а федеральным органам власти – получать то, что необходимо, и, соответственно, иметь данные в цифровом виде.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука - ПРАЙМ, 1920, 25.12.2025
ИИ создаст новые вакансии, считает Путин
25 декабря, 15:26
 
ТехнологииРОССИЯМосковская областьАндрей ВоробьевВладимир ПутинГоссовет
 
 
