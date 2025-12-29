https://1prime.ru/20251229/putin-866037327.html

Путин поддержал идею о распространении эксперимента с ИИ в ведомствах

Путин поддержал идею о распространении эксперимента с ИИ в ведомствах - 29.12.2025, ПРАЙМ

Путин поддержал идею о распространении эксперимента с ИИ в ведомствах

Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных во всех 44 ведомствах. | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T14:35+0300

2025-12-29T14:35+0300

2025-12-29T14:35+0300

технологии

россия

московская область

андрей воробьев

владимир путин

госсовет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866037154_0:0:3099:1743_1920x0_80_0_0_bf422b649ddcd3645049855fd7ffe5f9.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных во всех 44 ведомствах. В понедельник глава государства принял в Кремле губернатора Московской области Андрея Воробьева, который возглавляет комиссию Госсовета "Экономика данных". Воробьев сообщил, что эксперимент по внедрению искусственного интеллекта увенчался успехом, и предложил распространить его на все 44 ведомства. "Давайте так и сделаем", - сказал Путин. Как рассказал Воробьев, эксперимент позволил два раза снизить отчетность документов. Распространение такой практики на все ведомства, по словам Воробьева, позволит регионам меньше отчитываться, а федеральным органам власти – получать то, что необходимо, и, соответственно, иметь данные в цифровом виде.

https://1prime.ru/20251225/ii-865914746.html

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, московская область, андрей воробьев, владимир путин, госсовет