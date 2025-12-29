https://1prime.ru/20251229/putin-866037327.html
Путин поддержал идею о распространении эксперимента с ИИ в ведомствах
Путин поддержал идею о распространении эксперимента с ИИ в ведомствах - 29.12.2025
Путин поддержал идею о распространении эксперимента с ИИ в ведомствах
Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных во всех 44 ведомствах. | 29.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта для сбора данных во всех 44 ведомствах. В понедельник глава государства принял в Кремле губернатора Московской области Андрея Воробьева, который возглавляет комиссию Госсовета "Экономика данных". Воробьев сообщил, что эксперимент по внедрению искусственного интеллекта увенчался успехом, и предложил распространить его на все 44 ведомства. "Давайте так и сделаем", - сказал Путин. Как рассказал Воробьев, эксперимент позволил два раза снизить отчетность документов. Распространение такой практики на все ведомства, по словам Воробьева, позволит регионам меньше отчитываться, а федеральным органам власти – получать то, что необходимо, и, соответственно, иметь данные в цифровом виде.
