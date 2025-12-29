Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поблагодарил военных за доблестную службу - 29.12.2025
Путин поблагодарил военных за доблестную службу
Путин поблагодарил военных за доблестную службу - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин поблагодарил военных за доблестную службу
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских военных за доблестную службу и поздравил с наступающим Новым годом. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T16:58+0300
2025-12-29T16:58+0300
общество
россия
рф
донбасс
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/11/862398165_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_a688b526b4d928029a81d3288d61b090.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских военных за доблестную службу и поздравил с наступающим Новым годом. Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО высказал слова благодарности всем российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи на линии боевого соприкосновения, на линии фронта. "Безусловно, в успехах на фронте российских вооруженных сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой. Хочу к ним напрямую обратиться... Уважаемые товарищи, вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служения Родине. Работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России. Благодарю вас за доблестную службу Отечеству. И поздравляю с наступающим Новым годом", - сказал глава государства в ходе совещания.
рф
донбасс
общество , россия, рф, донбасс, владимир путин
Общество , РОССИЯ, РФ, ДОНБАСС, Владимир Путин
16:58 29.12.2025
 
Путин поблагодарил военных за доблестную службу

Путин поблагодарил военных за службу и поздравил с наступающим Новым годом

© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских военных за доблестную службу и поздравил с наступающим Новым годом.
Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО высказал слова благодарности всем российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи на линии боевого соприкосновения, на линии фронта.
"Безусловно, в успехах на фронте российских вооруженных сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой. Хочу к ним напрямую обратиться... Уважаемые товарищи, вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служения Родине. Работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России. Благодарю вас за доблестную службу Отечеству. И поздравляю с наступающим Новым годом", - сказал глава государства в ходе совещания.
Герасимов рассказал, сколько площади перешло под контроль ВС России
