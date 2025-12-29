Путин поблагодарил военных за доблестную службу

https://1prime.ru/20251229/putin-866044475.html

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских военных за доблестную службу и поздравил с наступающим Новым годом. Путин в ходе совещания по ситуации в зоне СВО высказал слова благодарности всем российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи на линии боевого соприкосновения, на линии фронта. "Безусловно, в успехах на фронте российских вооруженных сил решающая роль принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые, освобождая землю Донбасса, ежедневно проявляют мужество и героизм, рискуют собой. Хочу к ним напрямую обратиться... Уважаемые товарищи, вы, безусловно, служите примером служения Отечеству, служения Родине. Работаете, выполняете свои боевые задачи на благо нашей великой России. Благодарю вас за доблестную службу Отечеству. И поздравляю с наступающим Новым годом", - сказал глава государства в ходе совещания.

