Путин наградил орденом предприятие "Гидропресс"
Путин наградил орденом предприятие "Гидропресс" - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин наградил орденом предприятие "Гидропресс"
Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" одно из ключевых предприятий "Росатома" - "Гидропресс", соответствующий указ размещен на... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T17:22+0300
2025-12-29T17:22+0300
2025-12-29T17:28+0300
россия
промышленность
владимир путин
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/0b/856600549_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_00af714fe765b75e422db2db2762b6ce.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" одно из ключевых предприятий "Росатома" - "Гидропресс", соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "О награждении государственными наградами... Орденом "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "Ордена трудового Красного знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "Гидропресс", Московская область", - говорится в документе."Гидропресс" - главный конструктор ядерных энергетических установок с реакторами типа ВВЭР, составляющими основу отечественного парка АЭС и экспортной продукции "Росатома" в области атомных станций.С той же формулировкой ордена Александра Невского удостоено еще одно стратегически важное предприятие "Росатома" - "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля".
