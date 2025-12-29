Путин наградил орденом предприятие "Гидропресс"

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251229/putin-866045794.html
россия
промышленность
владимир путин
росатом
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" одно из ключевых предприятий "Росатома" - "Гидропресс", соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "О награждении государственными наградами... Орденом "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "Ордена трудового Красного знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "Гидропресс", Московская область", - говорится в документе."Гидропресс" - главный конструктор ядерных энергетических установок с реакторами типа ВВЭР, составляющими основу отечественного парка АЭС и экспортной продукции "Росатома" в области атомных станций.С той же формулировкой ордена Александра Невского удостоено еще одно стратегически важное предприятие "Росатома" - "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля".
россия, промышленность, владимир путин, росатом
РОССИЯ, Промышленность, Владимир Путин, Росатом
17:22 29.12.2025 (обновлено: 17:28 29.12.2025)
 
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" одно из ключевых предприятий "Росатома" - "Гидропресс", соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"О награждении государственными наградами... Орденом "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "Ордена трудового Красного знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "Гидропресс", Московская область", - говорится в документе.
"Гидропресс" - главный конструктор ядерных энергетических установок с реакторами типа ВВЭР, составляющими основу отечественного парка АЭС и экспортной продукции "Росатома" в области атомных станций.
С той же формулировкой ордена Александра Невского удостоено еще одно стратегически важное предприятие "Росатома" - "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля".
Правительство предоставит Росатому госгарантии до 8,75 миллиардов долларов
Вчера, 19:33
 
РОССИЯПромышленностьВладимир ПутинРосатом
 
 
Заголовок открываемого материала