Путин наградил орденом предприятие "Гидропресс"

Путин наградил орденом предприятие "Гидропресс"

2025-12-29T17:22+0300

2025-12-29T17:22+0300

2025-12-29T17:28+0300

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За доблестный труд" одно из ключевых предприятий "Росатома" - "Гидропресс", соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "О награждении государственными наградами... Орденом "За доблестный труд" коллектив акционерного общества "Ордена трудового Красного знамени и ордена труда ЧССР опытное конструкторское бюро "Гидропресс", Московская область", - говорится в документе."Гидропресс" - главный конструктор ядерных энергетических установок с реакторами типа ВВЭР, составляющими основу отечественного парка АЭС и экспортной продукции "Росатома" в области атомных станций.С той же формулировкой ордена Александра Невского удостоено еще одно стратегически важное предприятие "Росатома" - "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля".

