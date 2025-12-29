https://1prime.ru/20251229/putin-866051684.html
Путин и Трамп провели новый телефонный разговор
ВАШИНГТОН, 29 дек - ПРАЙМ. Новый телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина завершился, он прошел положительно, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Трамп ранее сообщал, что позвонит российскому лидеру после переговоров с Владимиром Зеленским в США. "Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным об Украине", - написала Левитт в соцсети Х.
