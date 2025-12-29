https://1prime.ru/20251229/putin-866053786.html

Путин в 2025 году провел 17 контактов с представителями США

2025-12-29T20:47+0300

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в 2025 году провел 17 контактов с представителями США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "В уходящем году президентом России, нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, проведено 17 контактов с американскими представителями", - сказал он журналистам. Ушаков уточнил, что эти контакты включают визит главы российского государства на Аляску для встречи с президентом США Дональдом Трампом, десять телефонных разговоров с американским лидером, а также шесть встреч со специальными посланниками президента США.

