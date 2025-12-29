Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума - 29.12.2025
Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума
Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума - 29.12.2025, ПРАЙМ
Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума
Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума ежегодно, председателем оргкомитета назначен вице-премьер... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T21:29+0300
2025-12-29T21:29+0300
бизнес
россия
владимир путин
алексей оверчук
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866035420_0:134:2993:1818_1920x0_80_0_0_b340926af6efac5a2d2580a1d3489229.jpg
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума ежегодно, председателем оргкомитета назначен вице-премьер Алексей Оверчук, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации. "В целях обеспечения благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для жизни, а также содействия международному сотрудничеству по вопросам развития муниципальных образований постановляю: Установить, что Международный муниципальный форум проводится ежегодно", - говорится в документе. Российский лидер поручил образовать оргкомитет по подготовке и проведению форума, а также утвердил соответствующее положение. "Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению Международного муниципального форума заместителя председателя правительства Российской Федерации Оверчука А.Л.", - написано в указе.
бизнес, россия, владимир путин, алексей оверчук
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, Алексей Оверчук
21:29 29.12.2025
 
Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума

Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума ежегодно

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума ежегодно, председателем оргкомитета назначен вице-премьер Алексей Оверчук, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"В целях обеспечения благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для жизни, а также содействия международному сотрудничеству по вопросам развития муниципальных образований постановляю: Установить, что Международный муниципальный форум проводится ежегодно", - говорится в документе.
Российский лидер поручил образовать оргкомитет по подготовке и проведению форума, а также утвердил соответствующее положение.
"Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению Международного муниципального форума заместителя председателя правительства Российской Федерации Оверчука А.Л.", - написано в указе.
БизнесРОССИЯВладимир ПутинАлексей Оверчук
 
 
Заголовок открываемого материала