2025-12-29T21:29+0300

2025-12-29T21:29+0300

2025-12-29T21:29+0300

бизнес

россия

владимир путин

алексей оверчук

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного муниципального форума ежегодно, председателем оргкомитета назначен вице-премьер Алексей Оверчук, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовой информации. "В целях обеспечения благоприятных условий для комфортной и безопасной среды для жизни, а также содействия международному сотрудничеству по вопросам развития муниципальных образований постановляю: Установить, что Международный муниципальный форум проводится ежегодно", - говорится в документе. Российский лидер поручил образовать оргкомитет по подготовке и проведению форума, а также утвердил соответствующее положение. "Назначить председателем организационного комитета по подготовке и проведению Международного муниципального форума заместителя председателя правительства Российской Федерации Оверчука А.Л.", - написано в указе.

