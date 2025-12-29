https://1prime.ru/20251229/putin-866055394.html
Путин назначил Гурьева главой российской части Делового совета БРИКС
Путин назначил Гурьева главой российской части Делового совета БРИКС
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил руководителем российской части Делового совета объединения БРИКС Андрея Гурьева, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить руководителем российской части Делового совета объединения БРИКС президента некоммерческой организации "Российская ассоциация производителей удобрений", члена бюро правления Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" Гурьева Андрея Андреевича", - говорится в документе. Путин также распорядился, чтобы МИД РФ проинформировал партнеров по БРИКС о назначении Гурьева.
