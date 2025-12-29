Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин назначил Гурьева главой российской части Делового совета БРИКС
2025-12-29T21:47+0300
2025-12-29T21:47+0300
россия
владимир путин
брикс
https://cdnn.1prime.ru/img/76370/53/763705356_0:307:2467:1694_1920x0_80_0_0_cb43934f9e23a5e08cc78a601fbd5411.jpg
https://1prime.ru/20251213/kitay-865506435.html
россия, владимир путин, брикс
РОССИЯ, Владимир Путин, БРИКС
21:47 29.12.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАндрей Гурьев
Андрей Гурьев - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
Андрей Гурьев. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назначил руководителем российской части Делового совета объединения БРИКС Андрея Гурьева, соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Назначить руководителем российской части Делового совета объединения БРИКС президента некоммерческой организации "Российская ассоциация производителей удобрений", члена бюро правления Общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" Гурьева Андрея Андреевича", - говорится в документе.
Путин также распорядился, чтобы МИД РФ проинформировал партнеров по БРИКС о назначении Гурьева.
РОССИЯВладимир ПутинБРИКС
 
 
Заголовок открываемого материала