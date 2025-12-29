https://1prime.ru/20251229/raketa-866016779.html
В Якутии обнаружен упавший фрагмент ракеты "Союз-2.1б"
В Якутии обнаружен упавший фрагмент ракеты "Союз-2.1б" - 29.12.2025, ПРАЙМ
В Якутии обнаружен упавший фрагмент ракеты "Союз-2.1б"
В Вилюйском районе Якутии выявлено падение фрагмента отделившейся части ракеты "Союз-2.1б", информирует Служба спасения Республики через свой Telegram-канал. | 29.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. В Вилюйском районе Якутии выявлено падение фрагмента отделившейся части ракеты "Союз-2.1б", информирует Служба спасения Республики через свой Telegram-канал. "Группа спасателей в Вилюйском районе совместно с сотрудниками "Роскосмоса" зафиксировала падение фрагмента с Югюлятского наслега в Вилюйском улусе в 22.31 по якутскому времени", — указывается в сообщении.Согласно информации ведомства, на месте падения уже начали работу ученые из Москвы, Хабаровска и Якутска, чтобы оценить уровень радиационного фона.Ракета была запущена с космодрома Восточный в воскресенье и успешно вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат", с помощью которого доставлены 52 спутника.
