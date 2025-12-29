Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Якутии обнаружен упавший фрагмент ракеты "Союз-2.1б" - 29.12.2025
В Якутии обнаружен упавший фрагмент ракеты "Союз-2.1б"
В Якутии обнаружен упавший фрагмент ракеты "Союз-2.1б" - 29.12.2025, ПРАЙМ
В Якутии обнаружен упавший фрагмент ракеты "Союз-2.1б"
В Вилюйском районе Якутии выявлено падение фрагмента отделившейся части ракеты "Союз-2.1б", информирует Служба спасения Республики через свой Telegram-канал. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T06:48+0300
2025-12-29T06:48+0300
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. В Вилюйском районе Якутии выявлено падение фрагмента отделившейся части ракеты "Союз-2.1б", информирует Служба спасения Республики через свой Telegram-канал. &quot;Группа спасателей в Вилюйском районе совместно с сотрудниками &quot;Роскосмоса&quot; зафиксировала падение фрагмента с Югюлятского наслега в Вилюйском улусе в 22.31 по якутскому времени&quot;, — указывается в сообщении.Согласно информации ведомства, на месте падения уже начали работу ученые из Москвы, Хабаровска и Якутска, чтобы оценить уровень радиационного фона.Ракета была запущена с космодрома Восточный в воскресенье и успешно вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат", с помощью которого доставлены 52 спутника.
роскосмос, якутия, общество, москва, технологии, хабаровск
06:48 29.12.2025
 
В Якутии обнаружен упавший фрагмент ракеты "Союз-2.1б"

Роскосмос зафиксировал падение фрагмента ракеты в Якутии

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" и 17 российскими и одним иранским малыми спутниками с космодрома Восточный
Запуск ракеты Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат, гидрометеорологическим космическим аппаратом Метеор-М и 17 российскими и одним иранским малыми спутниками с космодрома Восточный - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. В Вилюйском районе Якутии выявлено падение фрагмента отделившейся части ракеты "Союз-2.1б", информирует Служба спасения Республики через свой Telegram-канал.

"Группа спасателей в Вилюйском районе совместно с сотрудниками "Роскосмоса" зафиксировала падение фрагмента с Югюлятского наслега в Вилюйском улусе в 22.31 по якутскому времени", — указывается в сообщении.

Согласно информации ведомства, на месте падения уже начали работу ученые из Москвы, Хабаровска и Якутска, чтобы оценить уровень радиационного фона.
Ракета была запущена с космодрома Восточный в воскресенье и успешно вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат", с помощью которого доставлены 52 спутника.
