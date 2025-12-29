Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РБК-Украина: встреча Трампа и Зеленского была содержательной - 29.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251229/rbk-ukraina-866011007.html
РБК-Украина: встреча Трампа и Зеленского была содержательной
РБК-Украина: встреча Трампа и Зеленского была содержательной - 29.12.2025, ПРАЙМ
РБК-Украина: встреча Трампа и Зеленского была содержательной
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского была содержательной, есть что проработать дополнительно, но она была одной из важнейших, сообщило... | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T01:06+0300
2025-12-29T01:06+0300
МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского была содержательной, есть что проработать дополнительно, но она была одной из важнейших, сообщило агентство РБК-Украина на источник в украинской делегации. "Встреча Зеленского и Трампа прошла очень содержательно. Есть, что проработать дополнительно, но это одна из важнейших встреч за все время", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина. Трамп в воскресенье встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. До встречи с Зеленским, как сообщил американский лидер, он провел "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с российским коллегой Владимиром Путиным. Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Переговоры, проходят в главном обеденном зале его имения Мар-а-Лаго. Первая встреча в феврале этого года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.
РБК-Украина: встреча Трампа и Зеленского была содержательной

РБК-Украина: встреча Трампа и Зеленского была содержательной, есть что проработать

МОСКВА, 28 дек – ПРАЙМ. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского была содержательной, есть что проработать дополнительно, но она была одной из важнейших, сообщило агентство РБК-Украина на источник в украинской делегации.
"Встреча Зеленского и Трампа прошла очень содержательно. Есть, что проработать дополнительно, но это одна из важнейших встреч за все время", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина.
Трамп в воскресенье встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. До встречи с Зеленским, как сообщил американский лидер, он провел "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с российским коллегой Владимиром Путиным.
Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Переговоры, проходят в главном обеденном зале его имения Мар-а-Лаго.
Первая встреча в феврале этого года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.
 
