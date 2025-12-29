Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" завершил поставку топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам" - 29.12.2025
"Росатом" завершил поставку топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам"
"Росатом" завершил поставку топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам" - 29.12.2025, ПРАЙМ
"Росатом" завершил поставку топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам"
"Росатом" завершил поставку первой партии топлива для блока №3 АЭС "Куданкулам", строящейся с участием РФ в Индии. | 29.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-29T13:19+0300
2025-12-29T13:19+0300
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. "Росатом" завершил поставку первой партии топлива для блока №3 АЭС "Куданкулам", строящейся с участием РФ в Индии. "Топливный дивизион "Росатома" завершил поставку ядерного топлива для стартовой загрузки активной зоны реактора ВВЭР-1000 на энергоблоке №3 АЭС "Куданкулам", сооружаемом "Росатомом" в штате Тамилнад на юге Индии", - говорится в сообщении пресс-службы дивизиона. Топливо изготовлено Новосибирским заводом химконцентратов (ПАО "НЗХК", предприятие топливного дивизиона). "Мощности второй очереди АЭС "Куданкулам" станут первыми в истории энергоблоками ВВЭР-1000, которые будут запущены сразу в 18-месячном топливном цикле. Это результат успешного сотрудничества последних лет между топливным дивизионом "Росатома" и индийскими партнерами, когда на двух действующих энергоблоках электростанции были отработаны те эффективные решения, которые ранее были также внедрены на аналогичных энергоблоках в России и Китае", - отмечается в сообщении.
рф, индия, росатом
РФ, ИНДИЯ, Росатом, Газ
13:19 29.12.2025
 
"Росатом" завершил поставку топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам"

"Росатом" завершил поставку первой партии топлива для АЭС "Куданкулам" в Индии

© РИА Новости . Евгений БезекаАЭС "Куданкулам" в Индии
АЭС Куданкулам в Индии - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
АЭС "Куданкулам" в Индии. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Безека
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. "Росатом" завершил поставку первой партии топлива для блока №3 АЭС "Куданкулам", строящейся с участием РФ в Индии.
"Топливный дивизион "Росатома" завершил поставку ядерного топлива для стартовой загрузки активной зоны реактора ВВЭР-1000 на энергоблоке №3 АЭС "Куданкулам", сооружаемом "Росатомом" в штате Тамилнад на юге Индии", - говорится в сообщении пресс-службы дивизиона.
Топливо изготовлено Новосибирским заводом химконцентратов (ПАО "НЗХК", предприятие топливного дивизиона).
"Мощности второй очереди АЭС "Куданкулам" станут первыми в истории энергоблоками ВВЭР-1000, которые будут запущены сразу в 18-месячном топливном цикле. Это результат успешного сотрудничества последних лет между топливным дивизионом "Росатома" и индийскими партнерами, когда на двух действующих энергоблоках электростанции были отработаны те эффективные решения, которые ранее были также внедрены на аналогичных энергоблоках в России и Китае", - отмечается в сообщении.
Пусковые операции на третьем блоке АЭС "Куданкулам" начнут в 2026 году
5 декабря, 11:31
