"Росатом" завершил поставку топлива для третьего блока АЭС "Куданкулам"

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. "Росатом" завершил поставку первой партии топлива для блока №3 АЭС "Куданкулам", строящейся с участием РФ в Индии. "Топливный дивизион "Росатома" завершил поставку ядерного топлива для стартовой загрузки активной зоны реактора ВВЭР-1000 на энергоблоке №3 АЭС "Куданкулам", сооружаемом "Росатомом" в штате Тамилнад на юге Индии", - говорится в сообщении пресс-службы дивизиона. Топливо изготовлено Новосибирским заводом химконцентратов (ПАО "НЗХК", предприятие топливного дивизиона). "Мощности второй очереди АЭС "Куданкулам" станут первыми в истории энергоблоками ВВЭР-1000, которые будут запущены сразу в 18-месячном топливном цикле. Это результат успешного сотрудничества последних лет между топливным дивизионом "Росатома" и индийскими партнерами, когда на двух действующих энергоблоках электростанции были отработаны те эффективные решения, которые ранее были также внедрены на аналогичных энергоблоках в России и Китае", - отмечается в сообщении.

