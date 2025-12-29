https://1prime.ru/20251229/rospatent-866030954.html

Ford подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России

Ford подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России - 29.12.2025, ПРАЙМ

Ford подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России

Ушедшая из России американская компания по производству автомобилей Ford подала заявки на регистрацию двух товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив... | 29.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-29T12:26+0300

2025-12-29T12:26+0300

2025-12-29T12:26+0300

бизнес

набережные челны

ford

соллерс

роспатент

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1d/866030801_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_82a55c95759fd8211e7d980a00e283a9.jpg

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Ушедшая из России американская компания по производству автомобилей Ford подала заявки на регистрацию двух товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, две заявки с логотипом компании на русском и английском языках поступили в ведомство в декабре 2025 года. В случае регистрации в России под товарными знаками "Форд" и "Ford" компания сможет продавать запчасти для автомобилей, программы и компьютерное оборудование для транспортных средств, а также оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию. Компания Ford остановила производство автомобилей в России в 2019 году. Позднее в октябре 2022 года Ford Motor Company продала долю 49% в совместном предприятии с российской автомобилестроительной группой "Соллерс" - ООО "Соллерс Форд". "Соллерс" стал обладателем доли в 100% в автосборочном и моторном заводах в Елабуге, а также автомобильном заводе в Набережных Челнах. Уточнялось, что Ford сохранил за собой возможность обратного выкупа активов в течение пяти лет.

https://1prime.ru/20251223/rospatent-865851825.html

набережные челны

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, набережные челны, ford, соллерс, роспатент