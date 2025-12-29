Ford подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в России
© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Ушедшая из России американская компания по производству автомобилей Ford подала заявки на регистрацию двух товарных знаков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, две заявки с логотипом компании на русском и английском языках поступили в ведомство в декабре 2025 года.
В случае регистрации в России под товарными знаками "Форд" и "Ford" компания сможет продавать запчасти для автомобилей, программы и компьютерное оборудование для транспортных средств, а также оказывать услуги по ремонту и техобслуживанию.
Компания Ford остановила производство автомобилей в России в 2019 году. Позднее в октябре 2022 года Ford Motor Company продала долю 49% в совместном предприятии с российской автомобилестроительной группой "Соллерс" - ООО "Соллерс Форд".
"Соллерс" стал обладателем доли в 100% в автосборочном и моторном заводах в Елабуге, а также автомобильном заводе в Набережных Челнах. Уточнялось, что Ford сохранил за собой возможность обратного выкупа активов в течение пяти лет.