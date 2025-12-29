https://1prime.ru/20251229/rossija-866010129.html

Мутко: в России появилось 250 городов с активно развивающимся рынком жилья

МОСКВА, 29 дек – ПРАЙМ. С 2020 года в России появилось 250 городов с активно развивающимся рынком строительства жилья благодаря мерам государства, направленным на поддержку строительной сферы, рассказал журналистам гендиректор компании "Дом.РФ" Виталий Мутко. "Я знаю, что многих беспокоит, что сейчас проседает спрос в городах-миллионниках, в регионах с крупными рынками жилья, вроде Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края. Но, что мне нравится, так это то, что у нас сейчас в целом расширяется география строительства. Появилось 250 городов, где раньше вообще не было никаких строек", – отметил он. Речь идет, например, о таких региональных столицах, как Петропавловск-Камчатский, Магадан, Мурманск, Биробиджан и другие города, добавил глава "Дом.РФ". Как подсчитали аналитики компании, по состоянию на конец года на 16 городов-миллионников России приходится 46,7% в портфеле строительства многоквартирных домов. Это 55,5 миллиона квадратных метров, что на 0,63% больше, чем годом ранее. При этом, по мнению Мутко, снижение спроса на новостройки в ряде крупных рынков обусловлено структурой предложения. "Взять тот же Краснодарский край, там в структуре рынке 60% приходилось на однокомнатные квартиры, и 30-40% из них были инвестиционным жильем. Возможно, это и неплохо, что домохозяйство купило себе квартиру на будущее, или приобрело новостройку для подрастающего ребенка. Но с точки зрения демографических задач, реальных запросов семей, очевидно, что структура рынка не бьется с реальными нуждами потребителей", – считает он.

